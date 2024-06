Ponta Porã: Álvaro entra em cena para polarizar disputa sucessória

A sucessão municipal em Ponta Porã (MS), acaba de ganhar uma novidade que vai mexer com o cenário. Até agora a balança das intenções de voto só vem medindo as projeções em torno de uma única pré-candidatura, a do prefeito Eduardo Campos (PSDB). Na suposição de não ter adversários à altura, ele vem fazendo uma corrida praticamente sozinho em busca de mais quatro anos de poder.

Porém, o fato novo que pode equilibrar a balança e configurar um equilíbrio entre os seus pesos é a candidatura do ex-vereador e presidente do Podemos, Álvaro Soares. Nos últimos dias, depois de avaliar os apelos insistentes de pontaporanenses que desejam um outro modelo de governo, Álvaro decidiu colocar seu nome à disposição do partido e está começando a primeira semana de junho como pré-candidato a prefeito.

Álvaro Soares explica que a pré-candidatura não é apenas um fruto de orientação partidária, mas de um conjunto social, econômico, político e cultural de cidadãos e cidadãs que reclamam um outro modelo de gestão para Ponta Porã. “Não se pode dizer que nada se fez nestes anos de gestão. Mas é preciso apontar demandas da população que não estão sendo vistas ou contempladas por seus gestores. E esta é a responsabilidade que alicerça nossa candidatura”, afirmou.

HISTÓRICO VITORIOSO

O currículo de Álvaro é repleto de protagonismos políticos e sociais, marcado por importantes contribuições para a evolução social e econômica do município. Foi vice-prefeito (na gestão de Flávio Kayatt), vereador por três mandatos – quando, inclusive, presidiu a Câmara Municipal -, atuante nas mobilizações do movimento comunitário e líder de causas estudantis e municipalistas.

Em diversas eleições, participando ou não como candidato, ofereceu ideias e iniciativas que foram aproveitadas em várias administrações.

Álvaro foi também um dos principais mobilizadores na campanha pela consolidação de Ponta Porã como polo universitário e referência na rede de conhecimentos em Mato Grosso do Sul. Entre as conquistas dessa luta estão a implantação da implantação da Universidade Federal (UFMS) e da Universidade Estadual (UEMS).

Sua candidatura vai atrair o interesse dos principais partidos de Mato Grosso do Sul, tendo em vista a importância de uma eleição no quinto maior colégio eleitoral do Estado e o impacto dos resultados deste ano na sucessão estadual de 2026.