Ponta Porã só tem a ganhar com um prefeito aliado ao Presidente da República

Em Ponta Porã, lideranças locais de diversos partidos e segmentos políticos, sociais e empresariais repercutem intensamente o lançamento da pré-candidatura do empreendedor e dirigente partidário Carlos Bernardo (PDT). Seu nome como pré-candidato à prefeitura será oficializado na convenção marcada para o próximo domingo, 4, a partir das 15h, na sede da Associação Atlética Banco do Brasil (AABB).

Alguns itens no histórico de Carlos Bernardo justificam esse tipo de repercussão. Empresário com uma visão futurista, ele goza de amplo reconhecimento na região, sobretudo pelas iniciativas na área educacional — é o diretor executivo (CEO) da Universidade Central do Paraguai (UCP) e criador do curso de Medicina em Pedro Juan Caballero.

Uma de suas ocupações atuais é levar adiante o projeto de construção de um hospital binacional com atendimento pelo SUS entre as cidades de Ponta Porã e Pedro Juan Caballero, para atender às populações dos dois países. Esse detalhe acrescenta mais um diferencial significativo em sua trajetória, também com a projeção de reflexos positivos para a cidade: o projeto do hospital está entre as razões que levaram Carlos Bernardo a ser visto com especial atenção pelo presidente da República.

Na última quarta-feira, durante sua rápida passagem por Corumbá, Lula dedicou parte de seu tempo para conversar com Carlos Bernardo. Além de trocar algumas impressões sobre demandas sociais e econômicas regionais, falaram sobre o anseio pontaporanense de buscar um modelo inovador de crescimento. Neste assunto, o presidente deixou clara sua simpatia e seu incentivo à pré-candidatura de Carlos Bernardo.

A MUDANÇA

Para os pontaporanenses, ter um gestor efetivamente alinhado aos programas e ao círculo de relações políticas do presidente da República passa a ser um fator de geração de novas expectativas. Isto porque, apesar de suas potencialidades, o município até agora não conseguiu se aproximar mais do círculo nacional de decisões ou melhorar sua posição no arco de demandas junto ao núcleo central de decisões nacionais.

“Precisamos ter uma cidade cujo potencial não seja apenas declamado e aplaudido, mas valorizado na prática”, afirma Carlos Bernardo. “Se tiver um alinhamento republicano com o governo federal e com o presidente, algo que hoje infelizmente não existe, Ponta Porã vai deixar de ser aquela que é grande, mas não cresce, para transformar-se em um berço de progresso e oportunidades, porque é isso que a gestão de Lula vem fazendo em todo o País”, argumenta.

GESTÃO DEMOCRÁTICA

O empresário ressalva: Lula tem governado com todos os prefeitos e governadores brasileiros, sem discriminar nem privilegiar ninguém. Mas o alinhamento mencionado por ele reforça o relacionamento institucional e político, em virtude de políticas públicas que refletem ideias comuns entre ambos. “Para citar exemplos de pensamentos que eu e o presidente temos em comum, destaco o fortalecimento da agricultura familiar, o combate às injustiças, a atração de investimentos que diversificam a economia e geram empregos, a prioridade na elaboração de programas de inclusão social, a valorização de todo o sistema produtivo e as prioridades na educação, saúde, cultura e lazer, além do hábito saudável de governar com o povo”, descreve Carlos Bernardo.

Com Lula, a conversa abordou projeções do empreendedor para seu município, como a construção do hospital binacional com participação da Binacional Itaipu — projeto já acolhido no Planalto —, a instalação de um moderno e estruturado Distrito Industrial com política pública de fomento, valorização profissional e salarial dos servidores municipais e inovações nos sistemas de educação, saúde, lazer, cultura e turismo.

“Essas coisas são prioridade, assim como é prioridade garantir a aplicação responsável do orçamento e chamar a população para ocupar seus espaços nos centros de poder. Não é apenas governar com o povo, é muito mais. É assegurar que o povo governe lado a lado com seu gestor, fiscalizando, orientando e ajudando a tomar as melhores decisões. Um governo, enfim, de portas abertas”, conclui o pré-candidato.