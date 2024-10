Prefeita Adriane Lopes visita CEASA e recebe apoio de comerciantes

Nesta sexta-feira (11), a prefeita Adriane Lopes (PP), candidata à reeleição pela coligação “Sem Medo de Fazer o Certo”, visitou o CEASA, acompanhada pela senadora Tereza Cristina e sua vice, Dra. Camilla Nascimento. O encontro teve como objetivo dialogar com comerciantes e agradecer o apoio recebido no primeiro turno das eleições.

Adriane destacou a importância do CEASA para o desenvolvimento econômico de Campo Grande, afirmando: “O CEASA é um pilar fundamental para o desenvolvimento econômico e social de Campo Grande. Vamos seguir investindo em melhorias para que pequenos produtores, agricultores familiares e comerciantes possam crescer e prosperar, gerando mais empregos e fortalecendo nossa economia local". Ela ressaltou que o CEASA é crucial para o abastecimento da capital e do estado.

A prefeita também falou sobre as ações voltadas para a infraestrutura das vias de acesso ao CEASA, o que facilita o escoamento das mercadorias. “Garantir estradas de qualidade posiciona Campo Grande como um polo de distribuição competitivo e eficiente”, disse, citando o recapeamento da Avenida Cônsul Assaf Trad como uma conquista importante.

Adriane mencionou ainda o papel do CEASA na alimentação escolar, afirmando: “Nossa gestão tem a preocupação de oferecer o melhor para nossos alunos, incluindo alimentos de qualidade para garantir uma alimentação saudável nas escolas".

No setor agropecuário, a prefeita falou sobre o “Programa Agro Forte e Sustentável”, que oferece assistência técnica e equipamentos aos produtores, além da expansão do “Programa de Aquisição de Alimentos (PAA)”, que agora inclui a Comunidade Quilombola Chácara do Buriti.

Entre suas propostas para um novo mandato, Adriane planeja intensificar os investimentos em infraestrutura e modernizar a logística, incluindo a reativação da malha ferroviária e do Terminal Intermodal de Cargas.

Comerciantes no CEASA expressaram apoio à prefeita. Aparecido Americano elogiou a gestão de Adriane, dizendo: “Ela vem mostrando trabalho por toda a cidade. Por isso votei nela no primeiro turno e vou votar novamente". Regis do Ceasa também destacou as melhorias, especialmente nas obras da Avenida Ernesto Geisel, e comentou sobre os avanços na educação: “A gente vê que as coisas estão acontecendo. Adriane teve um olhar diferenciado para nossas crianças".

A visita da prefeita consolidou o diálogo com a comunidade local, enquanto ela continua a trabalhar em prol do desenvolvimento de Campo Grande.