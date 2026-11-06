Presidente de extrema direita, Santiago Peña renuncia (vídeo)

O presidente de extrema direita do Paraguai, Santiago Peña, renunciou ao cargo nesta 5ª.feira (5.nov.26), quando a Câmara dos Deputados se preparava para votar um processo de impeachment contra ele.

Filiado ao Partido Colorado (Asociación Nacional Republicana), Peña foi acionista do Grupo Vázquez, controlador do Ueno Bank, até março de 2025.

O Ueno concedeu empréstimos milionários a empresas ligadas ao próprio grupo controlador. As operações levantaram suspeitas de favorecimento e irregularidades.

O problema é que o banco ficou sem capital suficiente para sustentar suas atividades. Seu índice de solvência — indicador que mede a capacidade de uma instituição de suportar perdas — caiu para menos da metade do mínimo exigido por lei.

Em 3 de novembro, o Banco Central do Paraguai interveio na instituição e suspendeu suas operações.

Quase 3 milhões de clientes ficaram sem acesso às contas. O banco também administrava cerca de US$ 850 milhões em recursos públicos.

A oposição acusou Peña de conflito de interesses e de encobrir irregularidades.

Com a perda de apoio político e a ameaça de impeachment, o presidente renunciou antes que a Câmara votasse sua destituição.