Leia o pedido original de Flávio para prorrogar a votação

Para além de afirmar que o extremista de direita Flávio Bolsonaro mente, vamos provar isso abaixo.

O candidato pediu ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), na tarde de domingo, a prorrogação do horário de votação até as 19h. Eis a petição inicial do pedido de Flávio ao TSE:

O pedido consta efetivamente no item IV do documento. Eis:

E os advogados de Flávio seguem justificando os motivos pelos quais o candidato queria a prorrogação. Eis:

Esse documento original, pode ser baixado clicando AQUI.

ALEGAÇÃO FALSA DE FLÁVIO

Apesar dos pedidos apresentados por sua própria campanha, Flávio Bolsonaro mentiu, horas após a vitória de Lula, que a prorrogação foi um pedido da campanha petista cumprida devido a interferência de um ministro do Supremo Tribunal Federal (STF).

“Não vou aceitar que essa regra tenha mudado em cima do jogo”, declarou o candidato derrotado, ao responsabilizar o ministro Cristiano Zanin pela prorrogação.

Flávio alegou que a decisão representou quebra de isonomia entre eleitores de diferentes localidades. O coordenador de sua campanha, Rogério Marinho (PL-RN), também criticou a intervenção do STF e falou em possível golpe judicial e manobra administrativa.

O próprio TSE esclareceu posteriormente que a prorrogação só seria aplicada às seções que ainda não haviam encerrado a votação às 17h.