Em cidade que recebeu R$ 3,4 bilhões sob Lula, empresária ataca petistas

A extremista de direita Camila Cunha ameaçou retaliar deixando de comprar e contratar "petistas", após o pleito eleitoral em que seu candidato, Flávio Bolsonaro (PL), foi derrotado pelo presidente Lula (PT).

"Não vou comprar com petistas, vou ficar distante e boicotar empresas de petistas", disparou Camila em vídeo nas suas redes sociais.

Assista ao vídeo na íntegra:

Cunha é esposa do empresário Luciano Teixeira Martins, dono da GTM Prestadora de Serviços Ltda., que atua sob o CNPJ 36.692.371/0001-29 desde 16/03/2020.

Camila Cunha e Luciano Teixeira. Foto: Instagram

Ela também comanda a empresa Nelore Camila - ATMC, que faz parte da ATM Agropecuária e da Fazenda São José, associada à seleção de Nelore PO, Nelore Pintado e pecuária de corte e leite.

Os empreendimentos do casal estão localizados em Ribas do Rio Pardo e Inocência, onde a GTM se expandiu e montou uma filial em dezembro de 2025.

Ainda assim, nas suas redes, Camila disseminou a fake news de que o país está em crise, além de outras frases de efeito relacionadas à economia comumente usadas pela extrema direita para atacar os opositores.

Camila só esqueceu de mencionar que, nos últimos quatro anos, a fortuna do marido cresceu. A família abriu uma filial da empresa de preparação de terreno, cultivo e colheita, ampliou o patrimônio em gado e passou a utilizar aeronave particular para se locomover.

CHILIQUE DE CAMILA TEM FUNDO?

05.12.2024 - Presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva inaugurou o Projeto Cerrado: nova fábrica de celulose da Suzano em Ribas do Rio Pardo (MS). Foto: Ricardo Stuckert/PR

Ribas do Rio Pardo vive uma explosão econômica provocada pela indústria da celulose sob o governo e incentivos fiscais do governo Lula.

A Suzano, que ergueu a megafábrica de R$ 22,2 bilhões na cidade, é cliente VIP do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), sob a gestão do atual presidente.

Em março de 2024, a gigante da celulose captou R$ 2,6 bilhões do banco estatal para impulsionar suas obras e operações, incluindo o complexo de Mato Grosso do Sul.

Em dezembro de 2025, o BNDES aprovou mais R$ 451,7 milhões e, em março deste ano (30.mar.26), liberou outros R$ 411,4 milhões para modernizar as unidades de Ribas e Três Lagoas.

05.12.2024 - Lula visita a nova fábrica de celulose da Suzano em Ribas do Rio Pardo (MS). Foto: Ricardo Stuckert/PR

O próprio Lula desembarcou em Ribas do Rio Pardo em (05.dez.24) para inaugurar oficialmente a fábrica da Suzano, como destacamos aqui.

Além do crédito direto para a indústria, o Governo Federal injetou R$ 44,7 bilhões no estado via Novo PAC, garantindo o projeto de duplicação da BR-262, rodovia vital para escoar a produção de Ribas.

Para segurar o tranco do crescimento populacional gerado pelas fábricas, o programa Minha Casa, Minha Vida já movimentou R$ 592 milhões no chamado Vale da Celulose, com novas unidades homologadas em Ribas agora em outubro (02.out.26).

Os números oficiais desmentem qualquer narrativa de crise de Ribas sob Lula.

O presidente Lula investiu forte nos últimos 4 anos para impulsionar o crescimento de Ribas do Rio Pardo (MS). Foto: Ricardo Stuckert/PR

Segundo o IBGE e a Semadesc, o PIB de Ribas do Rio Pardo saiu de míseros R$ 1,24 bilhão em 2021 (sob Jair Bolsonaro) para R$ 3,35 bilhões em 2023 (sob Lula). Com um PIB per capita de R$ 144,8 mil.

Dados da Sefaz-MS da gestão bolsonarista de Eduardo Riedel (PP), divulgados neste fim de outubro (29.out.26), mostram que Ribas foi a cidade que mais cresceu no índice de participação do ICMS em todo o Mato Grosso do Sul (salto de 41%), elevando o orçamento da prefeitura para históricos R$ 374 milhões em 2026.

E adivinha quem são os principais contratantes de maquinários da GTM? Sim! As gigantes do setor de celulose, como Suzano e Arauco.

Então qual a real motivação de Camila Cunha para odiar o governo do presidente Lula e se embasar em fake news para sustentar que o país terá um declínio econômico? Siga lendo que explico abaixo!

AMNÉSIA DA BOLSONARISTA

Jair Bolsonaro nunca investiu em Ribas do Rio Pardo. Foto: Arquivo

Para sustentar a fantasia do apocalipse financeiro, a empresária precisa sofrer de amnésia seletiva sobre os quatro anos da gestão Jair Bolsonaro (PL).

Quando o anúncio da megafábrica atraiu milhares de trabalhadores para Ribas a partir de 2021, o governo federal da época simplesmente virou as costas para o município.

A cidade colapsou da noite para o dia: aluguéis explodiram, famílias dormiam em praças e a saúde pública foi levada ao limite sem um centavo de socorro emergencial de Brasília.

No governo do pai do candidato de Camila, o programa habitacional foi asfixiado e Ribas não viu tijolo federal para abrigar a mão de obra que erguia o seu próprio mercado.

Enquanto o fluxo de caminhões pesados se multiplicava para atender o canteiro de obras, a BR-262 foi abandonada à própria sorte pelo Ministério da Infraestrutura bolsonarista.

Sem projeto de duplicação ou manutenção decente, a rodovia que corta o município consolidou a fama de "rodovia da morte", cobrando a conta do desenvolvimento em vidas.

Bolsonaro nunca pisou em Ribas do Rio Pardo para anunciar um real em infraestrutura urbana, escola técnica ou hospital que preparasse o terreno para o ciclo da celulose.

O município foi tratado como um acampamento extrativista esquecido no mapa, servindo apenas para engordar estatística privada enquanto a prefeitura sangrava sozinha.

Então, é certo que o ódio de Camila Cunha não está baseado em fatos da economia real e muito menos na falácia de que ela se "importa com Ribas". É puro fanatismo ideológico de quem prefere o deserto de investimentos do passado a admitir que o lucro do seu maquinário pesado hoje tem a digital do governo que ela tenta boicotar.

DEVOLUÇÃO DE IMPOSTO MILIONÁRIO

Luciano e Camila usaram maquinários e o próprio perfil oficial da GTM para fazer campanha aberta ao foragido Flávio Bolsonaro. Numa publicação, eles mostram um guindaste da GTM hasteando uma Bandeira do Brasil que, há 8 anos, havia sido sequestrada pelo bolsonarismo, mas que foi retomada em 2026 pelo povo brasileiro.

Aqui apresentamos um dado sobre os cofres da prefeitura na gestão do tucano-bolsonarista Roberson Luiz Moureira (PSDB), eleito para o mandato de 2025 a 2028 em Ribas do Rio Pardo, que escancara o tamanho da falácia de Camila sobre economia ruim sob Lula.

Conforme o Portal da Transparência, a GTM receberá R$ 1.045.137,19 da Prefeitura de Ribas do Rio Pardo de alegados "impostos indevidos". Na prática, significa que a GTM entrou com um pedido administrativo (Requerimento nº 2240/2025) alegando que pagou Imposto Sobre Serviços (ISSQN) a mais ou de forma indevida para o município.

A Procuradoria Jurídica e o Secretário de Finanças de Ribas do Rio Pardo aceitaram o pedido e autorizaram a devolução dessa fortuna em 14 parcelas mensais de R$ 74.652,65.

Foram pagos R$ 597.221,20 à GTM divididos em 8 parcelas de janeiro a agosto deste ano. Em 2025 a empresa havia recebido 6 parcelas (R$ 447,9 mil), fechando o repasse das 14 parcelas.

Como a alíquota máxima de ISS no Brasil é de 5%, para a empresa ter mais de R$ 1 milhão apenas em "troco" de imposto cobrado a mais, significa que ela movimentou dezenas de milhões de reais em contratos sob o governo que ela alega ter "quebrado o país".

MENTIRAS RENDEM VOTOS AO BOLSONARISMO

A estratégia de mentir e esconder dados, utilizando pessoas influentes como Camila, é o que tem garantido os votos à seita bolsonarista em MS. No Estado, no 2º turno, Lula teve 628.973 votos para presidente.

Mesmo com todo o investimento que Lula fez em prol do desenvolvimento de Ribas do Rio Pardo durante o mandato de 2023 a 2026, na cidade, ele recebeu apenas 4.858 votos (41,94% dos válidos), enquanto Flávio, herdeiro de Jair Bolsonaro que nunca fez nada por Ribas, recebeu 6.724 votos no 2º turno no município.

O povo trabalhador acaba sendo levado a votar em figuras de extrema direita, em grande parte, sob influência dos patrões. Apesar dos esforços da rede bolsonarista, neste pleito, Lula saiu vitorioso, tendo uma virada histórica sobre a campanha descansada de Flávio, agora foragido em Miami (EUA), que deixou "órfã" a extremista de direita Camila e o marido, Luciano.