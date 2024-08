Professor flagrou prefeito e assessora após baterem o 'carro do sexo' (áudio)

O prefeito de Paranaíba, Maycol Queiroz, mais conhecido como Maico Doido (PSDB), foi flagrado embriagado após bater um carro oficial da prefeitura, supostamente apelidado de "carro do sexo".

O acidente ocorreu na madrugada de 27 de julho para 28 de julho, quando Maico e sua assessora, Estella, voltavam de uma festa, ambos supostamente embriagados e suspeitos de estarem mantendo um relacionamento extraconjugal. O episódio foi registrado pelo esposo de Estella, o professor Silas, que perseguiu o casal e acabou filmando o casal ferido após acidente.

De acordo com apurado pelo MS Notícias, Silas teria tentado negociar a venda do vídeo para adversários políticos de Maico. Porém, Silas acabou sendo gravado discutindo o conteúdo com os opositores dos tucanos.

O áudio virou uma peça de campanha negativa utilizada pela extrema direita, mesmo que o professor não tenha entregado às imagens aos adversários de Maico.

A reportagem do MS Notícias analisou o áudio e organizou a suposta dinâmica de como se deu ao acidente envolvendo o prefeito, a assessora e o carro oficial da prefeitura.

Leia a transcrição abaixo:

Os adversários de Maico chegam à casa do professor para ver o vídeo. O professor cobra que eles parem de filmar: “Seguinte, eu sei que o senhor é rival do Maicon Morte. Eu sei, eu sei”, diz Silas.

Como resposta, aquele que representa os adversários de Maico, observa: “Eu sei que ele vai ter um monte de coisas. A gente não pode confiar”.

O professor explica que não quer filmagens e se apresenta como opositor de Maico. “Eu sou mais um aliado nesse momento”, garante.

Todos entram na casa. Se acomodam e o professor começa a explicar as condições e como fará a exposição do vídeo: “É o seguinte, o Maicon ontem fez uma fita errada com a assessora dele, que por acaso é minha esposa. E é uma coisa... Vou te mostrar na minha mão, tá? Obviamente que você não vai poder ter esse vídeo por enquanto, tá? Por quê? Eu estou magoado. Estou magoado, tá? É uma coisa que ela sabe, o que estou passando ultimamente, né? Você fica magoado, chateado”, propõe.

Em seguida, o professor sugere que o material que produziu pode mudar os rumos da corrida eleitoral na cidade. “Tem gente que saiu daqui agora há pouco. E o senhor me fala se esse vídeo tem alguma utilidade? Se tem algum valor nesta política? Você pode virar essa campanha... Porque tem gente que saiu daqui desesperado com esse vídeo. Desesperado. E eu, como estou magoado com os dois...”, pontua.

Então, o professor começa a mostrar o vídeo do flagrante de Maico e Estella embriagados após o acidente.

A seguir está transcrito o áudio do vídeo que os adversários de Maico assistiram:

No vídeo, o professor intercepta o casal após a colisão com a placa da fazenda do deputado estadual, João Henrique Catan. Maico e Estella ao notarem a presença de Silas tentam evadir-se, e são filmados ao mesmo tempo em que Silas narra o flagrante: “Dirigindo embriagado? Por que vocês tão desesperados correndo de mim? Entrada no município. Por que vocês dois estão correndo? Por que vocês dois estão correndo de mim, dirigindo embriagados? Hein? Por quê? Estão dirigindo embriagados por quê? Hã? O que pode estar acontecendo? O que pode estar acontecendo, prefeitão? Olha a situação? Olha a situação do nosso prefeitão, olha a situação do nosso prefeitão! No meio do mato, e prefeitão, hein? E prefeitão, no meio do mato, hein?”, caçoa Silas.

O narrador continua agora falando para o vídeo ao mesmo tempo que provoca o prefeito Maico, sugerindo que o chefe do executivo e Estella estão feridos e embriagados: “Acabei de filmar aqui o prefeito Maico, embriagado, dirigindo bêbado, fugindo, com assessora Estella, os dois estão machucados”, explica.

Em seguida, Silas parece filmar o prefeito Maico o fazendo diversos questionamentos: “Olha a situação do prefeitão, embriagado, olha aqui! Acabou de acontecer um acidente... O prefeito aqui, a Estella deve estar toda machucada, né? A Estella deve estar toda machucada. Olha isso. Irresponsável, seu bêbado. Totalmente obrigado prefeitão Maico. Exemplo, né, Maico? Acabou de se envolver no acidente aqui. Quero ver o que você vai fazer agora para socorrer a Estella. A Estella deve ter machucado, né, Maicon? Então, que a responsabilidade sua, né, Maico? Estava correndo embriagado, fugindo embriagado”.

O professor lamenta as ações de Maico e Estella, provavelmente se referindo à situação conjugal: “Olha a situação de vocês dois tão aí agora. Olha que situação vocês me puseram? Agora você é meu amigo? Agora você é meu parceirão, agora? Olha a situação do carro do prefeito. Que situação, hein Maico? Pelo amor de Deus, meu Deus do céu. Como pode um trem desse, meu Deus? Como pode? Para que isso? para que isso?”.

Ainda conforme o narrador, a situação é escandalosa: “Olha aqui o prefeito Maico e a assessora dele, olha! Que situação vocês estão, hein? Que barraco, olha, o prefeitão totalmente embriagado, olha”.

Silas reclama do fato de o prefeito ser seu amigo e ter cometido tal ato, justamente Estella. “E Maico, hein? Que papelão do seu amigo, hein? Que papelão do seu amigo, hein? Olha o carro do prefeito como é que está”.

Agora o professor se oferece para prestar socorro, mas Maico volta a tentar sair do local juntamente com Estella: “Onde você vai, Maico? Dá a Estella, deixa eu socorrer ela. Dá a Estella aí deixa socorrer ela, você está bêbado rapaz, você vai com ela onde? Você vai com Estella onde, rapaz, você está embriagado. Você não pode mais dirigir, não”.

Chega um veículo no local, o qual Silas sugere ser a esposa de Maico. “É a mulher do senhor, mesmo! Olha embriagado caindo, acabou de bater”.

Em seguida, o professor tenta fazer com que a esposa deixe Maico para que ele a leve ao hospital, ela, porém, nega o socorro: “Vem Estella, deixa eu te levar para o hospital. Vem Estella. Bom, você que sabe! Você que sabe, Estella. Você que sabe! Você está chocada. Depois não vai falar para ninguém que eu neguei socorro, hein? Não vai falar para ninguém de socorro, hein?”.

Por fim, o professor parece falar com a câmera do próprio aparelho celular, já se afastando de Maico e Estella: “Eles não quiseram meu socorro, tá? Nem para ligar o atendimento, não. Maico não quis meu socorro, tá? Ó, o carro do prefeito Maico pego em flagrante, extremamente alcoolizado. Olha o que ele fez: destruiu o carro dele. Extremamente alcoolizado”, finalizou.

Eis o áudio na íntegra:

AÇÃO NO MP

Como mostramos mais cedo aqui no MS Notícias, diante da situação, o Partido Liberal (PL) enviou uma denúncia ao Ministério Público Estadual (MPE) contra o prefeito de Paranaíba, Maico Doido, por ele bater e danificar um carro da prefeitura.

De acordo a denúncia, no dia 28 de julho desse ano, Maico supostamente alcoolizado se envolveu em um acidente e destruiu um Chevrolet TrailBlazer, ano 2019, pertencente à Prefeitura Municipal de Paranaíba.

Conforme a denúncia, o acidente ocorreu porque Maico teria sido perseguido pelo marido da servidora que estavam com o prefeito no "carro do sexo". Durante a perseguição, o Chevrolet TrailBlazer colidiu contra a placa de entrada da Fazenda Bela Olinda, de propriedade do seu ex-aliado e agora rival político, o deputado bolsonarista João Henrique Catan (PL).

Catan publicou um vídeo nas redes em que diz que apurou que o veículo oficial que destruiu a placa de sua fazenda foi encontrado coberto e danificado na concessionária Chevrolet Perkal, em Campo Grande (MS).