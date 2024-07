PT e PDT fazem aliança, indicam nomes e definem formação da chapa

Com quatro partidos, a Federação Brasil Esperança entra na corrida sucessória em Ponta Porã motivada pela expectativa que está sendo criada com o fortalecimento do avanço oposicionista no município. O PT, o PDT, o PCdoB e o PV decidiram caminhar juntos e agora estão encaminhando a escolha dos critérios para a formação da chapa majoritária.

Segundo Paulo Roberto da Silva, presidente municipal do PT, a Federação já decidiu os nomes para a chapa, o vereador petista Edinho Quintana e o empresário pedetista Carlos Bernardo. Falta agora definir quem será o candidato à prefeitura, decisão que vai passar previamente por pesquisas de intenção de voto e avaliações de conteúdo político.

Paulinho Silva e Carlos Bernardo | Foto: Divulgação

“São nomes qualificados, sem restrições, ocupam posições da mais alta relevância na vida pública e empresarial, ambos politicamente muito estruturados”, analisa Paulinho Silva. Ele acrescenta ainda que, além dos méritos pessoais, Edinho e Carlos gozam de excelente trânsito junto aos diferentes representantes e interlocutores do governo do presidente Lula.



“A mobilidade, o acesso e a articulação inteligente para estabelecer os diferentes contatos e articulações nos ministérios fazem a diferença em qualquer gestão municipal no País. São diferenciais dos mais significativos para os candidatos da nossa federação partidária”, reforça Paulinho. “E a população sabe o quanto são importantes as parcerias entre as prefeituras e o governo federal para dar viabilidade aos projetos, criar opções de geração de emprego, inclusão e desenvolvimento”, acrescenta.