Rio Verde recebe mais de R$ 18 milhões em melhorias para o município

Os moradores do município de Rio Verde de Mato Grosso receberam do Governo do Estado mais R$ 18 milhões em obras. A assinatura do convênio foi feita pelo vice-governador José Carlos Barbosa, o Barbosinha, que ainda aproveitou para prestigiar a abertura da 48ª ExpoVerde, uma das mais tradicionais festas da região norte do Mato Grosso do Sul.

“Visitamos a nova ciclovia que ganhou uma moderna iluminação, o Hospital Municipal Paulino Alves da Cunha e o Clube da Melhor Idade, que estão iniciando reformas. Além disso, passamos pelos bairros Coronel Manoel Mariano, Santa Terezinha, Paraíso Cacerense, Novo Horizonte, Jardim Planalto e Jardim Semiramis, que receberão pavimentação asfáltica. É o Governo do Estado presente nos 79 municípios, levando obras de infraestrutura urbana que vão alavancar o crescimento do município e a qualidade de vida dos moradores”, afirmou o vice-governador.

O investimento faz parte dos R$ 2,8 bilhões planejados pelo Governo para 2024 para obras de infraestrutura urbana, construção civil, estradas, pontes, vias vicinais, bem como melhorias em energia e logística nos aeroportos e aeródromos municipais, por meio do Programa MS Ativo Municipalismo.

“O governo do Estado está presente, investindo no crescimento e desenvolvimento da cidade. Trago um abraço do nosso governador Eduardo Riedel a cada morador e moradora da cidade. Após as visitas pelos bairros, vamos prestigiar a abertura oficial da 48ª ExpoVerde, no Parque de Exposições Olívio Valteno de Oliveira. Realizada desde a década de 70, essa é uma das feiras mais tradicionais da região e que aquece a economia local, promove o turismo e o desenvolvimento”, finalizou.