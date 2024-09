Rose Modesto tem mais de 52% no 2º turno e derrotaria todos os adversários

A pesquisa Quaest, divulgada na 3ª.feira (17.set.24), mostra que a professora e ex-deputada federal Rose Modesto (União Brasil) tem 31% das intenções de votos para se tornar a próxima prefeita de Campo Grande (MS).

Encomendada pela TV Morena, a pesquisa custou R$ 69.225,00. A estatística responsável é Margarida Maria de Mendonça. As entrevistas foram realizadas de 14 e 16 de setembro, com 852 eleitores com 16 anos ou mais e possui um nível de confiança de 95%. A mostra está registrada sob o número MS-08123/2024 no Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Eis a íntegra.

De acordo com a mostra, a disputa na Capital sul-mato-grossense deve ir ao 2º turno, já que o tucano Beto Pereira cresceu atingindo 25% das intenções de votos. Com uma margem de erro de três pontos percentuais, Beto e Rose estão tecnicamente empatados.

No levantamento de ontem, Adriane Lopes (PP) subiu de 14% para 16%, enquanto Camila Jara (PT) teve uma leve redução, de 9% para 8%. Beto Figueiró (Novo) aumentou seu percentual de 2% para 4%.

Num eventual segundo turno Rose teria 52% dos votos dos eleitores campo-grandenses, enquanto Beto Pereira obteria 34% dos votos. 3% disseram estar indecisos nesse cenário e outros 11% votariam branco ou nulo.

Se Rose fosse ao 2º turno contra Adriane Lopes, sua vitória seria ainda mais expressiva. A professora obteria 56% de votos contra 27% da prefeita que busca reeleição. 3% disseram ainda estar indecisos e 14% declararam que se o embate de 2º turno fosse entre Adriane e Rose, votariam branco ou nulo.

E se o duelo no 2º turno fosse entre Rose e Camila Jara, nesse caso a professora obteria 65% dos votos, contra 16% da deputada federal licenciada. 3% disseram ainda estar indecisos, enquanto 16% declararam que iriam votar branco ou nulo se essas fossem as opções do eventual 2º turno nas eleições 2024.

VARIAÇÕES

Comparada à pesquisa anterior, de 27 de agosto, Rose teve uma leve queda, de 33% para 31%. Por outro lado, Beto apresentou um crescimento significativo, passando de 15% para 25%.

Na intenção de voto espontânea, onde os candidatos não são mencionados, Rose e Beto estão empatados com 14% cada. Rose subiu de 7% na pesquisa anterior, enquanto Beto passou de 9%. Outros resultados incluem Adriane Lopes com 9%, Camila Jara com 3% e Beto Figueiró com 1%.

A pesquisa também avaliou se a escolha dos eleitores é definitiva. Dos entrevistados, 52% afirmaram que já tomaram uma decisão final, enquanto 47% ainda consideram a possibilidade de mudança. Entre os apoiadores de Rose, 58% afirmam que a escolha é definitiva, e 51% dos eleitores de Beto compartilham dessa visão.