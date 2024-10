Segundo turno chega com ânimos acirrados e primeiros balanços

Cinco capitais onde estão organizações que integram o Checazap terão segundo turno em 2024. Nessa nova etapa da campanha, nosso boletim semanal traz alguns levantamentos referentes ao primeiro turno, desinformações que se tornam mais exageradas com as disputas restritas a duas candidaturas em cada município e exemplos que acabam levantando dúvidas semelhantes em toda eleição.

A Transmídia apresenta um mapeamento das candidaturas de pessoas trans eleitas pelo Brasil. O Sul21 conta a história da vereadora mais votada que não foi eleita. TeatrineTV, Com_Texto e Carta Amazônia mostram como os ânimos se acirram e produzem desinformações ainda mais exageradas em alguns municípios.

Essas e outras checagens fresquinhas, você confere no boletim semanal do Checazap, programa liderado pela Énois que combate a desinformação nas eleições de 2024 em parceria com 10 iniciativas de jornalismo local de todas as regiões do Brasil, com apoio da Google News Initiative.

Mato Grosso

O Coletivo Com_Texto checou e é verdadeira a informação de que o candidato à Prefeitura de Cuiabá Lúdio Cabral (PT) foi citado em um esquema de propina de R$ 1,7 milhão, na gestão do ex-governador de Mato Grosso Silval Barbosa. Lúdio não foi réu no processo, mas, nestas eleições, prints de reportagens sobre o caso passaram a circular em grupos de WhatsApp, afirmando que o candidato estaria envolvido com esquema de corrupção, retirando o caso de contexto. O Coletivo também apurou que são falsas afirmações presentes em montagem que circula nas redes, comparando os candidatos Lúdio Cabral (PT) e Abilio Brunini (PL), com supostas propostas de cada um.

Mato Grosso do Sul

Adriane Lopes (PP), que atualmente comanda a Prefeitura de Campo Grande (MS) e pretende ser reconduzida ao cargo, tem dito ser vítima de "fake news" com relação ao abandono de praças e parques da cidade. O TeatrineTV fez um levantamento detalhado da situação em que se encontram esses espaços públicos e confirmou: há sim descaso ou mesmo situação de abandono pelo poder público em parques e praças de Campo Grande.

O Teatrine também verificou a alegação da candidata Rose Modesto (União) de que quase 70% dos eleitores reprovam a administração da atual prefeita. Embora ela tenha recebido 31,67% dos votos no primeiro turno, isso não significa que os outros 68,33% dos eleitores reprovam o seu governo.

Pará

A Carta Amazônia checou e constatou que o candidato à Prefeitura de Belém Igor Normando (MDB) exagera ao afirmar que o programa Usinas da Paz, do governo estadual, beneficia 3 milhões de pessoas na cidade. O número, inclusive, é superior à população da capital paraense, que, segundo o Censo de 2022, possui 1.303.403 habitantes. A Carta também detalha como funciona o segundo turno e o que acontece se o eleitor não votar.

Rio Grande do Sul

O Sul21 foi atrás de uma informação que circula pela Região Metropolitana do RS e confirmou: Gabriela Ortiz (PDT), atual vereadora de Sapucaia do Sul e candidata à reeleição, fez a maior votação da história do município para o cargo, mas não se reelegeu devido ao Quociente Partidário (QP). Entenda como isso acontece. O Sul21 também explica que quem não votou no primeiro turno pode votar no segundo, mesmo que ainda não tenha apresentado justificativa. Porto Alegre teve a maior abstenção entre as capitais do País nas eleições deste ano.

São Paulo

Nesse pós primeiro turno, a Transmídia traz dois balanços. O primeiro destaca os conteúdos produzidos pela organização e os dados levantados, como o uso de transfobia e discurso de ódio para alavancar candidaturas. Já o segundo é um levantamento da Associação Nacional de Travestis e Transexuais (ANTRA), em parceria com o VoteLGBT+, que mapeou, até agora, 27 candidaturas trans eleitas em 2024.

O Diversidade nas Redações – Desinformação e Eleições reúne 10 iniciativas de diferentes estados para combater a desinformação nas eleições municipais.

Fonte: Énois.