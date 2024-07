Sob coordenação de Vander, bancada de MS e Estado garantem R$ 702,6 milhões para municípios

Foi realizada nesta sexta-feira (5), no Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo, em Campo Grande, a solenidade de liberação de emendas da bancada federal em parceria com o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul. São cerca de R$ 590, 5 milhões viabilizados pelos deputados e senadores em 2024 - sob a coordenação do deputado federal Vander Loubet - e mais 112,1 milhões de contrapartida do Estado, totalizando R$ 702,6 milhões em investimentos.

A solenidade contou com a presença do governador Eduardo Riedel; dos deputados Vander Loubet, Beto Pereira, Dagoberto Nogueira e Geraldo Resende; do senador Nelsinho Trad; de secretários estaduais e de dezenas de prefeitos, secretários municipais e vereadores.

Desse montante, que representa a soma de emendas de bancada, emendas individuais e emendas de comissão, a distribuição por área ficou dessa forma:

Infraestrutura: R$ 166 milhões

Saúde: 163,3 milhões

Desenvolvimento: R$ 144,4 milhões

Educação: R$ 135,9 milhões

Habitação: R$ 35 milhões

Segurança Pública: R$ 28,9 milhões

Assistência Social: R$ 18,7 milhões

Cultura: R$ 6 milhões

Esporte: R$ 3,8 milhões

Cidadania: R$ 200 mil

De acordo com o deputado Vander, esse montante é resultado do trabalho unificado da bancada com o governo estadual em torno dos interesses de Mato Grosso do Sul.

"Isso é fruto da relação que construímos desde o primeiro dia do governo Lula com o governador Eduardo Riedel. A nossa bancada é muito plural e tem representantes de todas as ideologias, mas sempre esteve unida nos interesses do estado. Esse volume de recursos materializa esse trabalho conjunto: meu, dos nossos senadores Nelsinho, Tereza e Soraya e dos nossos deputados Beto, Dagoberto, Geraldo, Camila, Pollon, Rodolfo e Ovando. É um momento de coroamento para os municípios e o estado", destaca o petista.

O parlamentar ressalta que essa união é necessária para garantir que MS conquiste investimentos em Brasília.

"Somos 11 diante de bancadas de outros estados que têm 20, 40, 50, 70 parlamentares no Congresso disputando o orçamento da União. Por isso, esse trabalho conjunto é fundamental para que possamos extrair o máximo para Mato Grosso do Sul e nossos 79 municípios", conclui Vander.