TCE-MS provoca parceria de R$ 55 milhões para 2,5 mil novas vagas escolares

Durante o lançamento do Programa Integrado pela Garantia dos Direitos da Primeira Infância, na manhã desta 6ª feira (4.ago.23), o presidente do Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul (TCE), Jerson Domingos, provocou uma parceria entre a Casa de Leis, Executivo e Tribunal, para gerar R$ 55 milhões de investimento na abertura de 2,5 mil novas vagas escolares. Eis a íntegra.

“O dono desse projeto não é o Jerson, conselheiro e presidente do Tribunal de Contas. É o Jerson cidadão, é o Jerson homem, é o Jerson pai, é o Jerson avô de duas crianças maravilhosas”, observou o presidente.

(4.ago.23) - Jerson Domingos aproveitou ato no TCE para propor alternativa de financiamento de novas vagas nas escolas ao governador Eduardo Riedel (PSDB). Foto: Tero Queiroz

A cerimônia ocorreu no auditório Arquiteto Rubens Gil de Camilo, no Parque dos Poderes em Campo Grande (MS), tendo comparecido ao local centenas de convidados, conselheiros, secretários de estado, deputados,prefeitos, vice-prefeitos e vereadores da Capital e interior.

Espaços para brincadeiras, apresentações de circo, poesia e música integraram o cronograma do evento, que iniciou às 7h e encerramento às 12h. Além dos artistas na recebção havia o mascote “Mãozinha”. Veja todas as fotos na galeria no topo.

(4.ago.23) - Governador e secretários foram recepcionados por artistas circenses e pelo mascote do TCE, 'Mãozinha'. Foto: Tero Queiroz

Dentro do programa inaugurado, foi formado um comitê que, além da equipe do TCE, tem integrantes do Ministério Público, Procuradoria-Geral do Estado e representantes da Bancada Federal, no ato representado pelos deputados Vander Loubet (PT) e Geraldo Resende (PSDB).

Conforme explicado ao longo do evento, o objetivo do Comitê será promover ações com foco especial nos primeiros mil dias de vida, que vão da gestação até os 2 anos.

O presidente do TCE, em seu discurso, criticou gestores que gastam milhões de recursos em asfalto e não investem na educação infantil: “Porque não priorizar antes do asfalto, porque o asfalto não oferece o resultado que nós queremos para nosso futuro, não que necessário não seja... É necessário governar não para o concreto, mas para autoestima das pessoas”, apontou Domingos.

(4.ago.23) - Presidente Jerson Domingos disse não entender o porque tanto dinheiro e gasto em asfalto e há carência de investimento na educação infantil. Foto: Tero Queiroz

Na sequência, o presidente alfinetou políticos e gestores que diante de uma plateia gigante facilmente fazem discursos, mas nada de prático fazem para resolver um ‘problema que é de todos’.

"Senhor governador, 2 metros quadrados, uma sala de aula, uma criança. 100 metros quadrados, naturalmente 50 crianças... R$ 6 milhões, mil e trezentas, mil e quatrocentas crianças! O senhor está autorizado a partir do mês que a gozar de R$ 500 mil do duodécimo tribunal e reservar esses R$ 500 mil por um ano, para acumular R$ 6 milhões e ofertar 1,5 vagas em creches para atender as nossas crianças”, propôs Jerson Domingos.

(4.ago.23) - Presidente do TCE, Jerson Domingos, ofertou R$ 500 mil por mês ao governo para que se abra novas vagas em escolas infantis. Foto: Tero Queiroz

Duodécimo corresponde às parcelas mensais destinadas aos órgãos públicos que não possuem receitas próprias, com base na Lei Orçamentária Anual (LOA).

Logo em seguida, Domingos chamou o deputado Rinaldo Modesto, que estava no dispositivo: “Eu convoco a Assembleia, para uma reunião para que a gente possa discutir, que pelo menos 10% da receita total dos deputados, que somaria R$ 48 milhões, mas como eu sou turco, sempre minha conta é para cima, R$ 2 milhões e minuta do nosso governador, e vamos arredondar então para R$ 50 milhões. A soma do Tribunal de Contas com a Assembleia Legislativa, estará cooperando com a criação de, aproximadamente, 2,5 mil, 3 mil vagas nas escolas”, prospectou Domingos.

(4.ago.23) - O deputado Rinaldo Modesto está sentado mais próximo ao telão. Foto: Tero Queiroz

Para ilustrar o problema da falta de acesso de qualidade à educação básica, Domingos contou de um episódio com sua neta, Rafaela, de 11anos. Uma vez a garotinha pediu ajuda ao avô para fazer uma atividade de matemática.

“Desembargadores eu já tinha passado daquele tempo e eu já não me lembrava demais nada... Ela estava zoando comigo, ela sabia aquilo dos nossos tempos, lá de antigamente, André, de cor e salteado. E começou a desenvolver sua tarefinha, aí fui lá e parabenizei. Aí, eu perguntei a ela, Rafinha, o Enzo que é um menino da mesma idade, que é filho da nossa funcionária, exatamente de 11 anos, como está o Enzo na escola? Ela teve oportunidade na escola particular, a mãe dela é britânica: faz estudar, tem reforço, faz Kumon... Aí ela falou: ah, vô, o Enzo está um pouco atrasado! Aí me despertou a desigualdade, e nós temos de lutar por isso”, apontou Domingos.

(4.ago.23) - Jerson contou que episódio com a neta o despertou sobre a desigualdade educacional infantil. Foto: Tero Queiroz

Encerrando seu discurso, Domingos apelou para que o compromisso firmado seja levado à diante: "Fica aqui o meu recado, o meu pedido, para que a gente dê continuidade e não se esqueça. Esse momento é uma divisão, o rompimento da diferença social, em que vamos todos nós trabalharmos para integrar a sociedade".

(4.ago.23) - Conselheiro chefe pediu que classe política não se esqueça dos compromissos firmados no ato. Foto: Tero Queiroz

Em nome dos prefeitos e vereadores, falou o chefe do Executivo de Nioaque, presidente da Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul-Geral (Assomasul), Valdir Junior. Ele parabenizou a realização da mega cerimônia e a iniciativa do TCE em mobilizar diversas frentes no estado em prol de ações para garantir infância de qualidade às crianças sul-mato-grossenses.

(4.ago.23) - Presidente da Assomasul e prefeito de Nioaque, Valdir Júnior. Foto: Tero Queiroz

“Quando falamos em programa, nós gestores públicos, já ficamos com o pé atrás, em razão de imaginarmos já o ônus, mas esse Programa do TCE, com esse lançamento hoje, vendo a participação da Defensoria e Ministério Público, do TJMS, do Governo do Estado, vamos mobilizar aos prefeitos dos 79 municípios para abraçarem esse programa tão importante para nossa sociedade”, comprometeu-se.

O governador Eduardo Riedel (PSDB), assim que iniciou seu discurso, celebrou a presença massiva de pessoas no auditório do Rubens Gil e respondeu à convocação de Jerson Domingos: “Presidente, Jerson, desafio aceito! O recado chegou na Secretaria de Fazenda, R$ 500 mil a menos e vamos somar muito mais ainda, nessa jornada por uma causa, que ela é transformadora para o nosso futuro, para as nossas crianças”, respondeu o governador.

(4.ago.23) - Já no início de seu discurso, Riedel respondeu a convocação de Jerson Domingos. Foto: Tero Queiroz

Riedel ainda disse que não adianta buscar culpados apontando dedo para A, B ou C. "Essa responsabilidade é de todos nós, cada um tem de dar a sua contribuição. Dessa maneira, vamos conseguir fazer essa transformação", finalizou Riedel. "O problema não é falta de recurso. Esse recurso com a iniciativa do conselheiro Jerson, com a iniciativa da Assembleia Legislativa, com o posicionamento do Executivo estadual, nós vamos juntos com os municípios buscar soluções que afligem prefeitos e prefeitas. Nós vamos estar juntos nessa caminhada”. Eduardo Riedel também exaltou a atuação do Ministério Público e do Tribunal de Justiça em prol da infância.

O governador comentou que as vagas em escolas tem que se somar a ações em prol da infraestrutura, saneamento e empregabilidade. Ao pensar nisso, ele citou que presidente Lula (PT) irá lançar o Novo Programa de Aceleração de Crescimento (PAC) fazendo uma convite aos presentes. "No dia 11 agora, sexta-feira, próxima, o presidente Lula vai lançar, Vanda, o PAC. Tive uma reunião ontem com o ministro Rui Costa, não estou autorizado a falar absolutamente nada antes disso, mas eu quero chamar atenção dos senhores e senhoras, para acompanhar por parte do Governo Federal o que eles vão falar além das obras anunciadas em relação ao tema (aponta para o telão). Se nós tivermos a capacidade de unir esforços para enfrentar talvez uma das maiores chagas brasileiras, que dificulta a mudança do nosso destino enquanto nação, nós podemos transformar não só Mato Grosso do Sul, mas esse país”, avaliou Riedel.

Por fim, a reportagem falou com o deputado federal Vander Loubet (PT), coordenador da bancada de MS na Câmara e uma das principais vozes do governo Lula em MS.

(4.ago.23) - Logo que chegou o deputado federal Vander Loubet (PT), foi convidado ao palco para compor a mesa. Foto: Tero Queiroz

Para o MS Notícias, Vander explicou que a Presidência da República sancionou no dia 11 de julho de 2023 a Lei nº 14.617, que institui o mês de agosto como o Mês da Primeira Infância, já com intuito de aceler o combate à desigualdade na educação brasileira. "Esse comitê vai desenvolver ações consonantes ao que está sendo feito a nível nacional. Temos que unir esforços para garantir educação de qualidade e uma infância de qualidade, com oportunidades, a todas as crianças. Esse comitê que se forma ganha esse apoio, importante apoio financeiro firmado entre o Tribunal de Contas, pelo presidente Jerson Domingos. Também tem o apoio da bancada estadual e com certeza, vamos provocar a bancada federal para estar junto nessas ações que é responsabilidade de todos nós", finalizou o deputado petista.