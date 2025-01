'Trabalhar isoladamente não vai ajudar a população', diz Papy ao reunir-se com deputada e vereadores

A deputada federal Camila Jara (PT) foi personagem chave de uma reunião na manhã desta 6ª.feira (10.jan.25), no gabinete do presidente da Câmara de Vereador de Campo Grande, Papy (PSDB), contando com a presença de 13 dos 29 legisladores da Casa.

Desde que foi eleito, Papy tem mantido uma agenda constante de articulação para a 12ª legislatura na Capital sul-mato-grossense. “A gente estar de recesso parlamentar significa que nós estamos em recesso de votação plenária. Mas a Câmara, desde 6 de janeiro, está funcionando normalmente. Os vereadores estão atendendo em seus gabinetes. Então, as agendas públicas estão acontecendo”, introduziu o presidente em entrevista ao MS Notícias no seu gabinete.

O presidente da Casa de Leis, vereador Epaminondas Neto, o Papy, e a deputada federal Camila Jara (PT). Foto: Eliza Mustafa

Ao longo desses primeiros dez dias de janeiro, Papy recebeu quase todos os deputados, tendo iniciado em 2 de janeiro com a visita de Vander Loubet (PT). “Quando um parlamentar da bancada federal vem aqui, ele está fazendo uma conexão com os parlamentares municipais na questão de verticalizar recursos que existem em Brasília e que, de alguma forma, conectados com esse parlamentar municipal, cheguem à população. Então, as reuniões são de fomento, de ideias, de conexão, de planejamento e de projetos. Hoje, a deputada Camila veio aqui para colocar essa disposição. Ela já foi vereadora. Então, a Camila é de casa, assim como outros parlamentares que vieram. A população pode ter certeza de que, aqui na Presidência, a gente vai trabalhar nessa verticalização, conexão com todas as forças públicas para entregar à população alguma coisa. Trabalhar isoladamente não vai ajudar e não vai atender à população que precisa tanto”, argumentou Papy.

De acordo com o presidente, foi confirmada na reunião a intenção da Câmara de trabalhar na escolha de projetos a serem beneficiados com emendas federais. “A gente solicitou à deputada que os vereadores de Campo Grande participem das reuniões de bancada para a discussão das emendas federais que venham para Campo Grande. E, a partir disso, esse vereador fica responsável por fiscalizar a execução dessas emendas. O deputado está lá em Brasília e, por isso, às vezes, não consegue acompanhar dia a dia essas execuções. E, consequentemente, dar a resposta política para esse parlamentar. Então, quando vincula com o vereador, ele fica responsável, porque também é dele. Então, ele vai falar na comunidade que vai chegar o recurso. Ele fica responsável para, administrativamente, acompanhar onde está esse recurso, quanto vai ser executado”, completou o chefe da Casa de Leis campo-grandense.

A deputada federal Camila Jara, a vereadora Luiza Ribeiro, ambas do PT, e o presidente da Câmara Municipal, Papy (PSDB). Foto: Eliza Mustafa

A deputada federal Camila Jara explicou ao MS Notícias que suas prioridades estão definidas para este mandato, mas que outros projetos podem ser beneficiados com a ajuda do legislativo campo-grandense. “Eu entendo que a gente precisa levar a infraestrutura para os bairros mais distantes e os bairros que são mais carentes de Campo Grande. E a gente está conectado com várias demandas de vários vereadores. A gente teve demanda para: as obras inacabadas das creches, das escolas, das emendas para a pauta animal, para que a gente consiga levar mais assistência social, mais esporte, cultura e valorização de equipamentos com reformas de praças e adjacentes”, enumerou.

Na avaliação da parlamentar, as demandas entregues pela população e levadas aos deputados podem otimizar os trabalhos, beneficiando os cidadãos. “A ideia é que cada vereador que chegue com a demanda para a gente, que chegue com o projeto, ajude a gente a fiscalizar se esse recurso vai ser executado. Nós já tivemos alguns problemas de que os recursos foram encaminhados e a gente não viu a execução da maneira como foi acordado para serem executados. A ideia é que o vereador que foi atendido com esse projeto possa também fiscalizar e ajudar a garantir que esse projeto chegue para a população. Então, a gente vai recolher os projetos dos vereadores agora, na área da saúde, nessas áreas que eu já comentei com vocês, para que a gente consiga então estabelecer quais são as prioridades das nossas emendas e estar atendendo à população lá na ponta”, concluiu Camila.

A bancada do PT na Câmara Municipal de Campo Grande, Jean Ferreira, Luiza Ribeiro e Landmark Rios e a deputada federal Camila Jara. Foto: Tero Queiroz

Presente em quase todas as reuniões capitaneadas pelo presidente Papy, o vereador Landmark Rios (PT) defendeu que, ao afunilar as relações entre Câmara Municipal e Federal, promove-se a ampliação da capacidade de alcance do trabalho do vereador. “Fiscalizar está no centro de nossas funções, mas legislar abrange também estabelecer conexões capazes de impactar a cidade positivamente. O nosso presidente Papy oportuniza isso de maneira brilhante. Teremos a possibilidade de discutir com o deputado para ajudar a fazer as melhores emendas, por isso estamos num fluxo forte de agendas aqui na Câmara, acompanhando o presidente Papy com todos os parlamentares, senadores e deputados federais, e nós queremos dar um protagonismo na Câmara dos problemas que existem em Campo Grande”, comentou.

O vereador petista tem defendido que a Capital sul-mato-grossense tenha uma carteira de projetos para ser apresentada à bancada federal. “Essa carteira com obras estruturantes, que passe também e que a Câmara seja também, porque a Câmara é a escuta da população, é a voz, é onde acontece, onde as pessoas, as lideranças, as comunidades batem, é na Câmara. A Câmara, ela é a escuta da população”, afirmou.

Landmark sustentou que a ‘fórmula’ de Papy, pautada na coletividade e união, tem tudo para oportunizar grandes avanços à cidade. “Hoje a deputada Camila veio aqui, colocando o mandato dela à disposição e querendo discutir o que é prioridade para Campo Grande. Antes vieram os outros parlamentares, o deputado Vander esteve aqui, o deputado Beto Pereira, o deputado Nelson Prado, e sábado, amanhã, às oito e meia, nós vamos ter aqui a presença da coordenadora da bancada, que é a Soraya Thronicke. Então, nós estamos no esforço, no sentido de a Câmara ser protagonista, não só com os recursos públicos municipais, mas trabalhar na conquista também com os recursos federais”, finalizou.