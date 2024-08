Vander e Sudeco defendem FCO especial para atividades impactadas por estiagem e queimadas  Pantanal

O deputado federal Vander Loubet, coordenador da bancada federal de Mato Grosso do Sul no Congresso Nacional, teve audiência na manhã desta quinta-feira (15) com o ministro do Desenvolvimento Regional Waldez Góes. Acompanhado pela superintendente de Desenvolvimento do Centro-Oeste, Luciana de Sousa Barros, o parlamentar defendeu a criação de uma linha específica do Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste (FCO) para atender atividades econômicas do bioma Pantanal.

"A forte estiagem e os incêndios descontrolados prejudicaram vários empreendimentos no Pantanal. Por isso, entendemos que é importante que o Governo Federal tenha uma linha de crédito especial para atender esse público", justifica Vander.

De acordo com Luciana, essa linha de crédito específica será direcionada tanto a produtores rurais quanto a empreendedores dos setores de comércio e serviços e de turismo, com foco nos chamados tomadores de pequeno porte - aqueles que faturam até R$ 16 milhões/ano.

"Além disso, nossa proposta na Sudeco é oferecer condições realmente diferenciadas, que poucas linhas de crédito no mercado possuem. Estamos falando de juros de até 6% ao ano e prazos alongados tanto de carência quanto para o pagamento do financiamento", completa a superintendente.

Outra questão para a qual Luciana Barros chama a atenção é que a contratação dessa linha de crédito estará sujeita à adequação dos empreendimentos às diretrizes da Política Nacional de Manejo Integrado do Fogo, sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva em 31 de julho, durante visita a Corumbá (MS). A medida também é defendida por Vander.

"Vamos buscar sempre mais recursos para atender o Pantanal, mas obviamente que isso precisa estar alinhado à política que o presidente Lula e a ministra Marina Silva [do Meio Ambiente e das Mudanças Climáticas] defendem na questão climática e ambiental. Ou seja, para nós, é importante apoiar e beneficiar quem trabalha com o desenvolvimento sustentável", pontua o deputado.

Após a visita de Vander e de Luciana, o ministro Waldez Góes se sensibilizou com a proposta e se comprometeu a apresentá-la na próxima reunião do Conselho Deliberativo do Desenvolvimento do Centro-Oeste (Condel), a fim de buscar a sua aprovação.