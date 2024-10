Vander Loubet: MS receberá 77 novas viaturas para a segurança pública

O deputado federal Vander Loubet (PT-MS), que coordenou a bancada federal até 22 de outubro, recebeu um comunicado do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) confirmando a aquisição de 77 novas viaturas para as forças de segurança de Mato Grosso do Sul.

As viaturas, que incluem 60 caminhonetes 4x4 com compartimento para detidos e 17 caminhonetes 4x4 para treinamento, estão sendo adquiridas pelo Governo do presidente Lula (PT) com uma emenda parlamentar de bancada no valor de R$ 22.079.500,00 do Orçamento Geral da União (OGU) de 2024. Cada veículo está avaliado em cerca de R$ 286 mil.

"Essas novas viaturas devem ser entregues ao Governo do Estado até a primeira quinzena de dezembro e vão reforçar o trabalho das nossas forças de segurança. Representa um esforço dos deputados federais e senadores de Mato Grosso do Sul de investir no aparelhamento das polícias, ou seja, de dar condições plenas para que os agentes de segurança pública possam desempenhar seu trabalho e garantir paz para a população", destaca Vander.

O deputado ressalta que, desde 2019, a bancada de MS no Congresso Nacional tem destinado recursos para a segurança pública estadual. "A bancada tem trabalhado de forma unida e consensual, deixando de lado as diferenças políticas e partidárias para focar nas necessidades da população. De lá pra cá foram cerca de R$ 76 milhões em emendas de bancada para equipar e fortalecer nossas polícias", pontua Vander.

Essas emendas possibilitaram a aquisição de pelo menos 600 novos veículos para as forças de segurança de Mato Grosso do Sul, incluindo unidades de resgate para o Corpo de Bombeiros Militar (CBM) e viaturas para as polícias Militar (PM) e Civil (PC), além de veículos descaracterizados para investigações e trabalhos administrativos.

"Esse investimento todo significa mais segurança para a população e esse é um dos papéis da bancada como parceiros das prefeituras e do governo estadual", conclui o parlamentar.