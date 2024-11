Vander propõe emenda para solucionar falta d'água de indígenas de Dourados

Na manhã desta quarta-feira (27), o deputado federal Vander Loubet recebeu no seu gabinete, na Câmara dos Deputados, em Brasília, o secretário de Estado da Casa Civil de Mato Grosso do Sul, Eduardo Rocha. Na ocasião, Vander recebeu do secretário o portfólio de projetos para emendas parlamentares de bancada elaborado pelo Governo do Estado.

Ao mesmo tempo, em Dourados, a imprensa sul-mato-grossense repercutia o conflito entre indígenas e policiais por conta de um protesto pela falta de abastecimento de água nas aldeias do município.

Diante do ocorrido, Vander afirmou que vai apresentar aos colegas deputados e senadores a proposta de destinação de uma emenda de bancada de R$ 53 milhões para o Governo do Estado colocar em prática o projeto de implantação de água nas aldeias de Dourados.

"Espero convencer a bancada. Acredito na sensibilidade dos outros deputados, dos três senadores. Já fiz uma conversa com o secretário Eduardo e com o governador Riedel. Essa emenda de bancada resolveria a situação para a gente poder atender mais de 9.000 indígenas que vivem sem água lá em Dourados", explicou o parlamentar.

Vander lembrou que viabilizou recursos pela Itaipu Binacional (R$ 45 milhões) em parceria com o Estado (R$ 15 milhões) para executar obras de abastecimento de água nas aldeias Amambai e Limão Verde (Amambai); Tey Kuê (Caarapó); Taquara (Juti); Porto Lindo (Japorã); Pirajuí (Paranhos); e Sassoró e Jaguapiré (Tacuru).

O deputado também mencionou que garantiu o andamento de uma ação conjunta do Distrito Sanitário Especial Indígena (Dsei) e da Fundação Nacional de Saúde (Funasa) que está perfurando e implantando poços artesianos em aldeias de Porto Murtinho (Alves de Barros, Córrego D’Ouro e São João), Miranda (Ka’ikoe, Nossa Senhora de Fátima, Argola, Morrinho, Moreira e Lalima), Aquidauana (Imbirussú, Lagoinha e Bananal), Antônio João (Campestre), Paranhos (Pirajuí), Tacuru (Jaguapiré), Amambai (Amambai), Sidrolândia (Lagoinha), Dois Irmãos do Buriti (Nova Buriti) e, inclusive, Dourados (Jaguapirú e Bororó).

"Com essa emenda de bancada e a contrapartida do governo estadual, poderíamos atender integralmente as aldeias de Dourados e chegar a 100% das aldeias de Mato Grosso do Sul atendidas com água potável", pontua o deputado.

A reunião da bancada federal de Mato Grosso do Sul para discussão da lista de emendas a serem apresentadas está agendada para o dia 2 de dezembro (segunda-feira) em Brasília. A apresentação das emendas deve ser feita até o dia 4 do mesmo mês.