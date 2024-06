Vereador aparece na privada durante sessão na Câmara do RJ (vídeo)

O vereador Cesar Maia (PSD), de 78 anos, apareceu sentado na privada, fazendo necessidades fisiológicas, durante uma sessão extraordinária da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, realizada na 4ª.feira (5.jun.24).

Cesar Maia também é ex-prefeito do Rio.

Na imagem, ele está sentado na privada sem calças, só de camisa. Veja:

A situações ocorreu em uma sessão de extrema importância, que debatia tornar o Mirante da Rocinha patrimônio cultural da cidade.

Após o inconveniente, o vereador Pablo Mello (Republicanos), que conduz a sessão do plenário da Câmara, pede: "Senhor vereador Cesar Maia, peço que o senhor desligue a câmera, por favor", disse Mello, tentando segurar o riso. "Perfeitamente", responde Maia.

Cesar Maia também já foi deputado federal. Ele é pai do ex-presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia.

Em nota, a assessoria de Maia disse: "o vereador estava presente na sessão plenária, como em todas, e teve uma indisposição repentina, mas se manteve na sessão. O mal-estar súbito acabou prejudicando sua percepção da câmera aberta, se ateve somente em manter sua atenção ao trabalho".

Nas redes sociais, o vídeo viralizou com os internautas dizendo que o ex-prefeito estava no vaso sanitário. Às 18h40, o assunto estava entre os mais comentados do X (antigo Twitter), com mais de 15 mil postagens.