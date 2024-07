Voando em "estábulos aéreos", cavalos que competem nas Olímpíadas tem até passaporte

A cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de verão em Paris começará na tarde de sexta-feira. Pela primeira vez, o evento não será realizado em um estádio, mas ao longo do rio Sena.

O evento promete encantar o mundo com dezenas de modalidades esportivas representadas na França. Entre elas, o hipismo se destaca pela sua beleza e sintonia entre o cavaleiro e o cavalo, combinando habilidades humanas com a performance de cavalos de elite que são verdadeiros atletas.

Mas como esses companheiros de quatro patas chegam à capital francesa? Eles precisam de passaportes?

Para viajar internacionalmente, assim como os humanos, os cavalos também precisam de um passaporte, segundo a Australian Broadcasting Corporation.

No caso dos cavalos competindo nos Jogos Olímpicos, o passaporte é emitido pela Federação Internacional de Desportos Equestres. Este documento inclui as vacinas que os cavalos receberam e seu histórico de viagens.

Os passaportes dos cavalos não têm fotografias. Em vez disso, há uma silhueta com contornos e marcas ou cores únicas para identificar o cavalo.

"Hoje em dia, a principal característica de identificação dos cavalos, assim como a maioria dos animais, são os microchips, que estão definitivamente no passaporte", explicou Chris Burke, diretor-geral da IRT, responsável pelo transporte internacional de cavalos.

Como são as instalações no avião?

Os cavalos viajam em estábulos aéreos. Eles embarcam através de um elevador, semelhante a um elevador de tesoura usado para carregar bagagem.

O estábulo aéreo é totalmente fechado, com divisórias separando os cavalos e uma barra peitoral na frente para evitar que os animais avancem.

Infelizmente, não há filmes a bordo para esses passageiros, mas eles recebem um saboroso barril de feno durante a viagem. "Eles viajam muito confortavelmente. Há feno pendurado para eles mastigarem e se entreterem", destacou Burke.

Os cavalos ficam com as pernas inchadas?

Os cavalos ficam de pé durante todo o voo, o que pode causar inchaço nas pernas. As meias de compressão são úteis para humanos, mas não funcionam da mesma forma para cavalos.

Não é recomendável envolver as pernas dos cavalos, pois isso pode danificar os tendões, explicou Burke.

Os cavalos são bem tratados durante a viagem, com um veterinário a bordo para monitorar seu bem-estar.

Os cavalos sofrem de jet lag?

Com mais de 30 horas de voo, incluindo escalas no Vietnã e no Catar, a viagem para Paris causaria jet lag em qualquer humano. Mas será que os cavalos também sofrem com isso? "Não sabemos realmente a resposta. O que sabemos é que alguns cavalos viajam melhor do que outros", afirmou Burke.

Os impactos da viagem nos cavalos são observados nas primeiras 24 a 48 horas após a chegada. Por isso, os tratadores chegam antes para cuidar dos cavalos assim que aterrissam, acrescentou.