Quem são os melhores artilheiros do futebol mundial no momento?

O final da temporada do futebol europeu viu o Real Madrid vencer a Liga dos Campeões pela 15ª vez depois que o time espanhol derrotou o Borussia Dortmund no Estádio de Wembley por 2 a 0.

Os experientes Los Blancos, dirigidos por Carlo Ancelotti, demonstraram uma finalização de ponta e uma natureza implacável, apesar de o Dortmund ter controlado a maior parte do jogo.

Embora o período de entressafra represente uma chance para o futebol internacional mostrar sua magia, para aqueles que assistem à Copa América ou ao Campeonato Europeu, muitos torcedores estarão interessados em ver quem atuará pelo seu país e ganhará uma transferência para um novo clube quando a campanha de 2024-25 começar.

De fato, os torneios internacionais deste ano são abençoados com jogos imprevisíveis e torcedores apaixonados, com o Brasil entre os favoritos para ganhar o troféu ao avaliar aposta Basil x Costa Rica, mesmo sem o talismã Neymar.

Isso faz com que muitos se perguntem quem vai defender o país e entrar para a lista de artilheiros de elite do futebol moderno. Neste artigo, damos uma olhada em alguns dos melhores talentos ofensivos do futebol e vemos como eles podem se sair neste inverno. Continue lendo para saber mais.

Kylian Mbappé

O Madrid aumentou seu ataque quando anunciou oficialmente que Kylian Mbappé havia chegado à Espanha após anos de especulação. O ex-atacante do Paris Saint Germain teve uma última temporada prolífica na capital francesa, vencendo a Ligue 1 e marcando 44 gols em todas as competições.

Aos 25 anos, Mbappé também mostrou que pode liderar a equipe de seu país, participando de duas finais de Copa do Mundo e chegando perto de 100 partidas pela seleção antes da Euro 24, com 47 gols ao longo do caminho - um artilheiro prolífico que só vai melhorar com a famosa camisa branca.

Cristiano Ronaldo

De um Madrista para outro, passamos ao artilheiro do clube, Cristiano Ronaldo. Portugal tem boas chances de vencer a aposta Portugal x Geórgia- 4 sob o comando de Roberto Martinez, que recolocou Ronaldo na equipe depois de perder sua vaga na Copa do Mundo de 2022 no Catar.

Esse será o sexto Campeonato Europeu para o jogador de 39 anos, que atualmente joga na Saudi Pro League pelo Al Nassr. Mesmo com a idade avançada, Ronaldo marcou 44 gols nesta temporada e é o maior artilheiro de Portugal, com 130 gols em uma carreira que se estende por três décadas.

Parece que a Eurocopa será a última chance de vermos Ronaldo representar seu país, com Portugal buscando aumentar o troféu que conquistou em 2016 após vencer a França em casa.

Harry Kane

Quando Harry Kane deixou a Premier League em 2023, muitos pensaram que o Bayern de Munique seria um dos favoritos para a Liga dos Campeões; no entanto, as coisas não saíram como planejado para o capitão da Inglaterra quando se trata de ganhar troféus.

Kane ainda não conquistou títulos em nível profissional, mas com o bom desempenho da Inglaterra na Eurocopa e o Bayern buscando competir pela Bundesliga mais uma vez, os gols de Kane contribuirão muito para que sua equipe saia vitoriosa.

Depois de se tornar o artilheiro recorde do Tottenham Hotspur, Kane marcou 36 gols em 32 jogos em sua primeira temporada no Bayern, e espera-se que isso continue tanto na jornada da Inglaterra quanto na Baviera nos próximos meses.