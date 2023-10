Aos 62 anos, Crhis Souza é prata em mundial de Queda de Braço

A atleta Crhis Regiane de Souza, de 62 anos, conquistou prata num campeonato mundial de Queda de Braço, no World Combat Games (Jogos Mundiais de Combate), em Riyadh, na Arábia Saudita.

A atleta nascida em Cáceres (MT), mas que se considera sul-mato-grossense, representou o Brasil e MS no campeonato que reuniu atletas de artes marciais de 20 a 30 de outubro. Essa foi a 1ª vez que a Queda de Braço entrou como uma modalidade.

Toda a disputa da modalidade estreante aconteceu em 28 de outubro. Primeiro, Chris derrotou a sueca Persson e a iraniana Nazari. Ela foi à semifinal tendo como oponente Sandugash Seidishl, do Cazaquistão, e chegou à disputa pelo ouro contra a turca Kariz. Eis a tabela:

Crhis foi destaque na competição ao enfrentar as melhores atletas do mundo. “Mato Grosso do Sul é vice-campeão no World Combat Games. Nós fizemos história, é um trampolim para as Olimpíadas [da luta de braço]. As oito melhores do mundo estavam lá, em uma chave só”, comentou a lutadora ao veículo oficial do governo de MS.

Turca beijou a mão da oponente sul-mato-grossense no momento da disputa. Foto: Riyadh 2023

Crhis Souza é contemplada pela Bolsa Atleta, um programa do Governo coordenado pela Fundesporte. Por meio do benefício, a lutadora de braço consegue custear sua suplementação, alimentação e passagens para competições. Em sua carreira, ela já soma aproximadamente 40 medalhas de ouro, acumulando títulos brasileiros e internacionais.

Finalistas estavam animadas e posaram para fotos juntas. Foto: Riyadh 2023

Criada em Glória de Dourados, Chris entrou como sul-mato-grossense no mapa mundial da luta de braço. Pouco antes de partir para a disputa, ela havia gravado um vídeo agradecendo o apoio ao esporte em Mato Grosso do Sul. Eis:

“Estamos imensamente orgulhosos da conquista de Chris Souza. Sua dedicação, treinamento árduo e determinação são um exemplo inspirador para todos os jovens atletas do nosso estado. Essa conquista não apenas nos enche de alegria, mas também coloca Mato Grosso do Sul no mapa global do esporte”, disse logo após o resultado, o diretor-presidente da Fundesporte, Herculano Borges.

O CAMPEONATO

Jogos foram oficialmente declarados encerrados pelo Príncipe Fahd bin Jalawi bin Abdulaziz, vice-presidente do Comitê Olímpico e Paraolímpico Saudita. Foto: Reprodução

Os Jogos Mundiais de Combate integram um evento multiesportivo internacional que apresenta os melhores atletas dos esportes de combate e artes marciais. A disputa foi criada para celebrar os atletas e os valores desses esportes em um só lugar e para expô-los a um público internacional.

Ao longo de 11 dias, o campeonato teve disputa entre atletas de 16 esportes – Aikido, Queda de Braço, Boxe, Esgrima, Judô, Ju-jitsu, Karatê, Kendo, Kickboxing, Muay Thai, Sambo, Savate, Sumo, Taekwondo, Wrestling e Wushu.

No total, foram 954 medalhas distribuídas neste ano: 259 de ouro, 259 de prata e 436 de bronze. A equipe da Ucrânia liderou a classificação de medalhas, seguida pela vice-campeã Arábia Saudita e pelo Cazaquistão em terceiro.

Os Jogos foram oficialmente declarados encerrados nesta 2ª pelo Príncipe Fahd bin Jalawi bin Abdulaziz, vice-presidente do Comitê Olímpico e Paraolímpico Saudita. “Estamos imensamente orgulhosos da paixão e determinação inabaláveis demonstradas por cada um dos 1.500 atletas masculinos e femininos que participaram dos Jogos Mundiais de Combate deste ano”, disse. “O seu compromisso em competir com honra em 16 desportos culminou em momentos triunfantes no pódio. Hoje, celebramos não apenas o evento, mas cada marco alcançado durante esta ocasião significativa".

O anfitrião da próxima edição dos Jogos Mundiais de Combate, a realizar em 2025, deverá ser anunciado no início de 2024.