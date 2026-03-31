Fechado há 5 anos, Morenão passa à gestão estadual para recuperação

A gestão do Estádio Morenão, em Campo Grande, passou oficialmente para o Governo de Mato Grosso do Sul nesta 3ª feira (31.mar.26), após a assinatura do termo de cessão de uso com a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS). A medida põe fim a um impasse que se arrastava há quase dez anos e permite o avanço de ações voltadas à recuperação do espaço.

Com a formalização, o Estado poderá executar intervenções estruturais no estádio, viabilizando a retomada gradual das atividades esportivas. O Morenão está fechado desde 2022 e sem laudos técnicos atualizados desde 2023, o que impede a realização de partidas oficiais.

Presente na cerimônia, realizada na Governadoria, o senador Nelsinho Trad (PSD-MS) afirmou que a iniciativa retoma um projeto antigo e pode representar um novo momento para o futebol sul-mato-grossense.

“É o início da redenção do futebol sul-mato-grossense, que passa pela revitalização do Morenão. Agora vão vir os interessados, iniciativa privada com o SAF e tomara que acha uma engenharia para que aquele estádio possa servir não só às questões do esporte, como também áreas afins”, afirmou.

O parlamentar também destacou que a proposta de modernização do estádio remonta ao período em que esteve à frente da Prefeitura de Campo Grande.

“Conforme a gente já viu isso em arenas quando a gente tentou fazer de Campo Grande a sede da Copa do Mundo”, lembrou.

Segundo ele, iniciativas anteriores já buscavam inserir a capital em projetos de grande porte, incluindo a tentativa de torná-la sede da Copa do Mundo FIFA.

“Inscrevi Campo Grande para ser sede da Copa do Mundo. Visitamos arenas da Espanha e de Portugal e tivemos até grupo interessado em parceria público-privada para o Morenão. Já naquela época, a gente enxergava que aquele espaço podia ir muito além”, relembrou.

O governo estadual prevê investimento inicial de R$ 16,7 milhões na primeira etapa das obras. As intervenções devem contemplar melhorias em segurança, acessibilidade, iluminação e na estrutura geral do estádio.

A expectativa é que, após a reestruturação, o Morenão volte a receber jogos a partir do fim de 2026, com funcionamento pleno previsto para 2027. Paralelamente, o entorno do estádio, que reúne grande fluxo de estudantes, é apontado como um dos atrativos para possíveis parcerias e investimentos.

Ao final do evento, o senador reafirmou apoio à iniciativa e sinalizou articulação em nível federal para contribuir com o projeto.