Ex-lateral do Fluminense é morto a tiros ao lado da namorada em rua do Equador

O lateral Mario Pineida, que passou pelo Fluminense em 2022, morreu aos 33 anos após ser baleado na tarde de 4ªfeira (17.dez.25), no Equador. O jogador atuava atualmente pelo Barcelona de Guayaquil.

Pineida foi atingido durante um ataque em via pública, junto com a companheira, que também morreu no local. A sogra do atleta ficou gravemente ferida e permanece internada.

De acordo com o jornal El Diario, o crime foi praticado por dois suspeitos em uma motocicleta. Os disparos ocorreram em frente a um açougue, e as vítimas não resistiram antes da chegada do socorro.

Cerca de uma hora depois, o Ministério do Interior do Equador confirmou que uma das vítimas era o jogador. Pineida também teve passagens pela seleção equatoriana.

As circunstâncias e motivações do ataque seguem sob investigação das autoridades. Na véspera, o presidente do Barcelona de Guayaquil, Antonio Álvarez, informou que o atleta havia relatado ameaças de morte e pedido proteção.

O Barcelona de Guayaquil divulgou nota oficial lamentando a morte do jogador. O clube declarou luto, pediu orações e afirmou que informações sobre as cerimônias fúnebres serão divulgadas posteriormente.

Aos 33 anos, Pineida construiu a maior parte da carreira no futebol do Equador. Ele estava em sua primeira temporada de retorno ao Barcelona após empréstimo ao El Nacional.

Versátil, atuava pelas duas laterais e era reconhecido pela força física. Pela seleção do Equador, disputou nove partidas, incluindo a Copa América de 2021.