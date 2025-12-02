Os feitos mais impressionantes que entraram para a história do futebol

O futebol é uma paixão mundial, esporte que guarda memórias individuais e coletivas, com marcas inesquecíveis para jogadores, clubes e, claro, também os torcedores.

Ao longo das décadas, o futebol construiu seus próprios mitos, que vão desde gols que desafiaram a lógica até carreiras que atravessaram gerações e estádios que se transformaram em templos de emoção.

Feitos impressionantes no futebol

De recordes individuais que consagraram gênios à força de seleções e clubes que escreveram eras, cada conquista ajudou a definir o que o futebol representa em termos de feitos. Vamos passar por alguns dos mais impressionantes.

Feitos com gols

Quando falamos em gols, há feitos interessantes — embora discutíveis — no futebol. Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, marcou 1.283 gols ao longo da carreira, sendo considerado o maior artilheiro da história do futebol. Porém, a FIFA considera apenas 767 como oficiais, já que não conta alguns jogos disputados na época.

Romário tem uma situação parecida, contabilizando mais de mil gols na carreira, mas com 785 reconhecidos pela FIFA.

Portanto, na lista dos maiores goleadores confirmados pela entidade, quem lidera é Cristiano Ronaldo, com 952 gols. Aos 40 anos, o português ainda persegue o milésimo e pode se tornar o primeiro atleta a realizar o feito com a chancela da entidade máxima do futebol mundial.

Outro feito interessante é o jogador com o maior número de gols em uma única partida. Ele pertence a Yanick Manzizila. Em 2014, ele colocou incríveis 21 bolas na meta adversária, em vitória do Kongo United FC por 30 a 0 sobre Balrog Botkyrka Sodertalje, pela nona divisão do futebol sueco.

Já em duelos internacionais, o recorde pertence a Archie Thompson, com 13 gols em 2001, na vitória da Austrália sobre a Samoa Americana por 31 a 0, nas Eliminatórias para Copa do Mundo de 2002.

E por falar em Copas do Mundo, Marta é a maior artilheira de todos os tempos da competição, entre homens e mulheres. Com 17 gols, ela supera Miroslav Klose, dono de 16.

Lewandowski e o livro dos recordes em um único jogo

Em 2015, Robert Lewandowski entrou para o Guinness Book (livro dos recordes) após uma atuação histórica. O Bayern de Munique venceu o Wolfsburg por 5 a 1, de virada, e o jogador conseguiu anotar todos os gols da equipe em apenas nove minutos em campo.

Com isso, ele foi registrado com quatro feitos: hat-trick mais rápido da história; quatro gols marcados mais rapidamente; cinco gols mais rápidos; e mais gols anotados por um jogador vindo do banco.

Outros momentos marcantes no futebol

Além dos gols, o futebol tem diversos outros feitos marcantes, muitos envolvendo brasileiros ou momentos importantes na Copa do Mundo . Na lista de jogadores com mais partidas oficiais disputadas, o goleiro do Fluminense, Fábio, que segue em atividade, é o dono do posto e se aproxima dos 1.400 jogos.

Já entre as partidas oficiais por um mesmo clube é Rogério Ceni o detentor do recorde, com 1.197 partidas disputadas pelo São Paulo, entre 1992 e 2015.

Outro feito no Brasil é o recorde de público em um jogo de futebol. Foi em 1950, no duelo conhecido como Maracanazo, quando o Uruguai se tornou campeão mundial ao vencer a Seleção Brasileira na Copa do Mundo. Foram 199.854 torcedores presentes.

Confira mais feitos impressionantes no mundo do futebol:

Gerardo Bedoya, jogador mais expulso da história, com 46 cartões vermelhos;

Sergio Ramos, ainda em atividade, é quem mais recebeu cartões amarelos, com 274;

Rafa Silva, dono da expulsão mais rápida, com apenas 3 segundos, na partida entre Cruzeiro e Athletico-PR, em outubro de 2024;

Robert Carmona, jogador mais velho em atividade, com 63 anos, atualmente na 4ª divisão uruguaia.