Bahia faz jogo de vida ou morte contra o Atlético Mineiro no Brasileirão

O elenco Bahia fez o último treino de 2023 na tarde de terça-feira, no CT Evaristo de Macedo, e encerrou a preparação para enfrentar o Atlético-MG, na Fonte Nova.

Para a partida desta quarta (6), às 21h30, o técnico Rogério Ceni contará com o retorno do volante Yago Felipe, que cumpriu suspensão pelo terceiro cartão amarelo diante do América-MG.

Após uma ativação livre na academia, os atletas partiram para o campo onde realizaram um treino de finalizações.

Na atividade, o grupo foi dividido em cinco equipes que se revezavam e competiam entre si. Venceria quem tivesse o melhor aproveitamento.

Na sequência, houve ainda um trabalho técnico em campo reduzido com a participação de todos os jogadores.

Por fim, alguns atletas treinaram cobranças de pênalti.

