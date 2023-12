Bahia goleia Atlético-MG e garante permanência na Série A

O Bahia goleou o Atlético-MG por 4×1 e está garantido na Série A dev 2024. Na noite desta quarta-feira (6), o Esquadrão venceu com gols de Cauly, Juba, Thaciano e Ademir. Com o resultado, o Esquadrão terminou a competição em 16º lugar.

O Bahia abriu o placar aos 11 minutos, com Cauly, após Thaciano interceptar a bola no meio da área e servir o camisa 8. O Atlético-MG empatou aos 37, mas nos acréscimos da primeira etapa o Esquadrão voltou a ficar à frente com Luciano Juba. A bola sobrou na área e o camisa 46 pegou de primeira para fazer o segundo do Bahia e o primeiro dele com a camisa do tricolor.

No segundo tempo, Thaciano marcou o terceiro do Bahia. O gol saiu após Rezende arriscar de fora da área e sobrar para o camisa 16 finalizar. O Bahia ainda fez o quarto gol com Ademir já nos acréscimos.

O time de Rogério Ceni entrou em campo com: Marcos Felipe, Gilberto, Kanu, David Duarte, Vitor Hugo e Luciano Juba; Rezende (Diego Rosa), Acevedo (Mugni Cittadini), Biel (Ademir) e Cauly; Thaciano (Cicinho).

