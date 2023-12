Confira os países com mais medalhas nos jogos Pan Americanos 2023

O Pan-Americano é a maior competição esportiva do continente. Em 2023, a competição foi disputada em Santiago, no Chile, e contou com muitas emoções nas diversas modalidades.

Além disso, o evento recebeu apostas por meio da plataforma Parimatch, onde é possível fazer palpites em diversos esportes. Foram mais de 7.000 atletas de 41 países, em disputa entre os dias 20 de outubro e 5 de novembro. Além disso, foram 58 modalidades diferentes, 47 deles esportes olímpicos, além de 11 não-olímpicos.

O Breaking, Escalada e Skate fizeram as suas respectivas estreias em Jogos Pan-Americanos. O desempenho dos brasileiros foi histórico, o que rendeu o segundo lugar no quadro de medalhas, no melhor Pan da história do Brasil.

Entre as 38 delegações presentes, apenas quatro não conquistaram ao menos uma medalha. Trata-se dos modestos Belize, São Vicente e Granadinas, Santa Lúcia e Ilhas Cayman.

Top 5 no Pan

Como o esperado, o vencedor dos jogos Pan-Americanos foi os Estados Unidos. Porém, diversas equipes tiveram destaques, entre elas, o Brasil. Confira o Top 5 após o término das competições!

Posição País Ouro Prata Bronze Total 1 Estados Unidos 124 75 87 286 2 Brasil 66 73 66 205 3 México 52 38 52 142 4 Canadá 46 55 63 164 5 Cuba 30 22 17 69

O desempenho brasileiro

Foi história. O Brasil teve a sua melhor classificação entre todos os Pan-americanos, totalizando 205 medalhas, recorde do país. Foram 66 ouros, 73 pratas e 66 bronzes. Além disso, foi a primeira vez que as mulheres superaram os homens, com 33 ouros e 95 medalhas, contra 30 ouros e 92 medalhas com os homens.

Com uma delegação de mais de 600 atletas, o Brasil chamou a atenção na ginástica rítmica, conquistando 100% das medalhas de ouro. No Skate Street, levou três de quatro medalhas possíveis, com direito a dois ouros e uma prata.

No boxe, foram nove de 13 finais. No handebol, as mulheres conquistaram o hepta, enquanto no futebol os homens voltaram a vencer após 36 anos. Mais um destaque foi o Judô, com a melhor campanha da história. Foram sete ouros e 16 pódios, um dos ouros foi conquistado por André Lucas Dodero, de apenas 13 anos, na categoria de 53kg.

No atletismo, os brasileiros conquistaram 23 medalhas, com direito a sete ouros, mesmo número da natação, mas com 25 no total. Outra modalidade de destaque foi a canoagem slalom, com três ouros e seis pódios para os brasileiros, que brilharam.

Além disso, ao todo, os brasileiros conquistaram 140 vagas para os Jogos Olímpicos de Paris 2024, com desempenhos dentro dos Jogos Pan-Americanos.

Como comparativo, em 2019, em Lima, no Peru, o Brasil havia quebrado o recorde com 54 medalhas de ouro, ultrapassando o feito de 1963. Portanto, com o desempenho de 2023 consegue o feito em duas edições consecutivas e agora os atletas forma nos Jogos Olímpicos, para depois voltar a pensar no Pan, de 2027.