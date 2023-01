Copinha 2023 terá patrocínio de plataforma de apostas

A Copa São Paulo de Futebol Júnior, mais conhecida como Copinha, é uma das competições que mais revelam bons jovens jogadores no país. E a partir de 2023, o torneio terá um acordo exclusivo com uma plataforma de apostas, a Esportes da Sorte. Dessa forma, a competição passará a ser chamada de Copinha 2023 por Esportes da sorte.



O contrato firmado entre as partes ainda prevê a exposição da marca da operadora nas placas de publicidade no campo, propagandas durante as transmissões comerciais e ações nas redes sociais e demais ativos pertencentes ao torneio.



"A Copinha é um dos torneios mais tradicionais do calendário brasileiro. Além da visibilidade aos novos talentos, a competição tem grande poder de exposição já que é consolidada como o maior torneio de futebol de base no país. Considerando esse cenário, entendemos a grande sinergia da Copinha com o Esportes da Sorte, uma marca de vanguarda e incentivadora do esporte nacional", contou o CEO da empresa, Darwin Filho.



Nos últimos tempos, é notório o investimento que a operadora tem realizado no futebol tupiniquim. Há pouco tempo, a companhia revelou que firmou um acordo de patrocínio com o Londrina, Guarani, Novorizontino e Vila Nova, clubes que disputarão a Série B do Campeonato Brasileiro 2023. Além destes, a empresa tem acordo firmado com os futebolistas João Gomes, Rodinei e Matheus Cunha, que recentemente deixou o Atlético de Madrid e foi para o Wolverhampton em uma transferência de 50 milhões de euros.



INÍCIO DO TORNEIO



A Copinha está prevista para começar no dia 2 de janeiro, e o torneio terá nada mais nada menos que 128 clubes participantes, que foram divididos em 32 grupos. Com isso, os dois primeiros colocados de cada grupo passam para a fase seguinte, que terá ao todo 64 equipes. Daí em diante, os confrontos são de jogo único, e os times que perderem dão adeus à competição, enquanto os vitoriosos seguem adiante até a grande final.



O atual campeão do torneio é o Palmeiras, que realizará sua estreia no dia 3 de janeiro contra o Juazeirense em São José do Rio Preto. Enquanto isso, o grande rival do Verdão e maior campeão da história da competição, o Corinthians enfrentará o Zumbi, de Alagoas, no mesmo dia.



Um dos gigantes do futebol nacional a participar do torneio, o Vasco tem um plano para vencer o torneio neste ano. Isso é visível pelo comportamento que a equipe tem apresentado nos últimos tempos, adotando uma filosofia de posse de bola. A estratégia é uma ideia do treinador do time, William Batista, que sonha em vencer a competição pelo Vasco, que não levanta a taça da Copinha há 31 anos.



“Sou um treinador que gosta da bola, quero que minha equipe fique com a bola, sou egoísta pela bola. Quando a equipe não tem a bola, gosto que pressione para que recupere o mais rápido possível. Buscando ser protagonista através disso, uma equipe impositiva que coloque o Vasco num nível acima de todos os adversários”, disse William.