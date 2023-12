Corinthians faz último treino de 2023 de olho no Coritiba

O Corinthians realizou o último treinamento da temporada 2023, no CT Dr. Joaquim Grava. Hoje (06), às 21h30, o Timão encerra a participação no Campeonato Brasileiro diante do Coritiba, no Estádio Couto Pereira, em Curitiba, pela 38ª rodada da competição nacional.

Os atletas iniciaram o dia com uma ativação física na academia antes de irem ao campo para o aquecimento. O técnico Mano Menezes organizou um trabalho tático de enfrentamento para fazer os últimos ajustes na equipe de olho no duelo diante do Coxa.

A comissão técnica terá o retorno do meio-campista Fausto Vera, que se recuperou de lesão no tendão de Aquiles. O atacante Yuri Alberto, que ficou fora da última partida por suspensão, também volta a ficar disponível.

O zagueiro Lucas Veríssimo e o meio-campista Gabriel Moscardo, suspensos, serão desfalques para a partida.

