Corinthians perde para o Internacional na Neo Química Arena

O Corinthians teve uma chance importante de garantir sua permanência na Série A do Campeonato Brasileiro e conquistar uma vaga na Sul-Americana de 2024, mas acabou perdendo por 2 a 1 para o Internacional na Neo Química Arena, no sábado. Maurício e Wanderson marcaram para os visitantes, enquanto Romero descontou para o Timão.

Com esse resultado, o Corinthians continua na 13ª posição, com 47 pontos, seis a mais que o Bahia, primeiro time na zona do rebaixamento. O Internacional subiu para a nona posição, com 52 pontos, e conseguiu sua primeira vitória em Itaquera.

Esse jogo marcou a despedida de Fábio Santos, lateral esquerdo do Corinthians, que vai se aposentar aos 38 anos. Ele foi homenageado pelo clube antes da partida.

O próximo jogo do Corinthians será na quarta-feira, às 21h30, contra o Coritiba, pela última rodada do Brasileirão. O Internacional enfrentará o Botafogo ao mesmo tempo.

Na partida, o Corinthians tentou pressionar o Internacional desde o início do primeiro tempo, mas teve dificuldades para criar perigo ao gol adversário. O time apostou principalmente em jogadas pelos lados, mas os cruzamentos não surtiram efeito.

Por outro lado, o Internacional investiu em contra-ataques e quase marcou aos 23 minutos, mas Cássio fez uma grande defesa.

O Corinthians respondeu em seguida, mas Giuliano chutou mascado e Giovane cabeceou para fora.

O Internacional, dominando a posse de bola, pressionou cada vez mais o Corinthians e abriu o placar aos 34 minutos, com um chute de Maurício. Mesmo com a vantagem, o Internacional continuou no ataque, desperdiçando algumas chances de ampliar o placar.

No segundo tempo, o Corinthians conseguiu converter sua posse de bola em oportunidades e empatou com um gol de Romero aos 12 minutos. O jogo ficou mais movimentado, com chances para ambos os times.

Aos 20 minutos, o Internacional voltou a marcar com um gol de Wanderson, mas teve outro gol anulado por posição irregular de Enner Valencia. O Corinthians teve dificuldades para ameaçar o gol adversário e teve sua melhor chance com um chute de Bidu que passou raspando.

No final do jogo, houve uma confusão após uma trombada entre Rochet e os adversários, resultando na expulsão de Lucas Veríssimo. No último lance, Wesley fez uma ótima jogada pela esquerda e cruzou para Pedro que cabeceou no canto, mas Rochet fez uma defesa incrível para evitar o empate.

