Corinthians vence a Portuguesa na estreia do técnico António Oliveira

Em partida válida pela sétima rodada do Campeonato Paulista, disputada na tarde deste domingo (11/02), o Corinthians não deu chances a seu adversário e, pressionando desde o início de jogo, bateu a Portuguesa por 2 a 0. Maycon, de pênalti, e Yuri Alberto em contra-ataque marcaram os gols do Timão.

Na estreia do técnico António Oliveira, o Corinthians jogou bem, criou diversas oportunidades e voltou a vencer no Campeonato Paulista. A próxima partida será contra o Botafogo-SP, fora de casa.

Escalação

O técnico António Oliveira escalou Cássio; Fagner, Félix Torres, Raul Gustavo e Caetano; Raniele, Maycon e Rodrigo Garro; Wesley, Yuri Alberto e Pedro Raul. Entraram no decorrer da partida: Matías Rojas, Gustavo Silva, Fausto Vera, Ryan e Hugo. Ainda ficaram à disposição no banco de reservas: Carlos Miguel, Gustavo Henrique, Breno Bidon, Arthur Sousa, Matheus Araújo, Kayke, Léo Maná.

Primeira Etapa

Logo aos três minutos, chegada pelo lado esquerdo com Maycon, que cruzou rasteiro e a bola passou por toda a extensão da área, com perigo.

Aos quatro, falta para o Timão do lado esquerdo do campo de ataque, após boa recuperação de bola de Wesley. Garro bateu fechado na primeira trave e a defesa adversária afastou.

Mais uma chegada do Corinthians aos 14 minutos. Yuri Alberto recebeu passe de Wesley e ajeitou para Fagner. O lateral chutou forte, mas em cima da marcação.

Aos 17, Fagner cruzou forte para o meio da área, mais uma vez com perigo a meta do goleiro adversário.

O Timão sufoca o adversário nos primeiros 20 minutos de jogo, atuando quase sempre no campo de ataque.

Quase o primeiro do Timão aos 27 minutos. Após levantamento de Garro, Raniele chutou para o meio da área, a bola sobrou para Pedro Raul, que encheu o pé, obrigando o goleiro adversário a fazer grande defesa.

Em seguida, aos 30, o Timão fez sua primeira alteração. Pedro Raul sentiu problema muscular e deu lugar à Matías Rojas.

Pênalti para o Corinthians! Aos 40, bela jogada de Wesley pelo lado esquerdo, ele viu bem a chegada de Fagner e atravessou a bola para a direita, Fagner cortou para o meio e foi derrubado dentro da área.

Maycon cobrou firme do lado direito, deslocando o goleiro, e abriu o placar na Casa do Povo, para a alegria da Fiel Torcida!

O árbitro adicionou cinco minutos ao final da primeira etapa.

Segunda Etapa

Os times voltaram do intervalo sem alterações.

Aos 12 minutos, Wesley caiu na área, o árbitro mandou seguir, ele disputou com Douglas Borel, que levou a melhor na linha de fundo e chutou para a lateral.]

Félix Torres viu bem Rodrigo Garro, que deu um passe espetacular para Wesley nas costas do lateral, o atacante chutou com desvio e a bola foi para escanteio.

Na cobrança, aos 19, quase o Timão ampliou. Rojas cobrou o escanteio e Raul Gustavo desviou sozinho no meio da área, a bola passou raspando a trave esquerda do goleiro adversário.

Aos 23, a segunda mexida do Timão: Wesley saiu e entrou Gustavo Silva.

Em seguida, aos 26, outra ótima jogada ofensiva. Pela direita, Maycon cruzou buscando Yuri Alberto, mas o camisa 9 não conseguiu completar.

Aos 32 minutos, em contra-ataque rápido, após rebatida de cabeça de Maycon, Yuri se posicionou bem e saiu cara a cara com o goleiro, o camisa 9 do Timão deslocou o goleiro e ampliou o placar na Casa do Povo!

Em seguida, três alterações no Corinthians. Entraram: Hugo, Ryan e Fausto Vera para as saídas de: Caetano, Maycon e Garro.

Rojas recebeu dentro da área, e arriscou o chute, a bola foi desviada pela marcação e acabou em escanteio.

Assim como na primeira etapa, o árbitro adicionou cinco minutos no final do segundo tempo.

Fim de jogo na Neo Química Arena, vitória do Timão!

Após o apito final, o goleiro Cássio recebeu das mãos do presidente Augusto Melo, uma homenagem em alusão aos seus 700 jogos com a camisa do Timão.



Foto: Rodrigo Coca/ Agência Corinthians

Próximo Jogo

O Corinthians volta à campo na próxima quarta-feira (14), às 21h30, quando enfrenta a equipe do Botafogo-SP, na Arena Nicnet Eurobike, em Ribeirão Preto. Jogo válido pela oitava rodada do Paulistão 2024.

Fonte: Esportes