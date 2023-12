Cuiabá goleia o Athletico-PR e termina o Brasileirão na 12ª posição

Na noite desta quarta-feira (6), o Cuiabá e o Athletico-PR se enfrentaram na Arena Pantanal, em Cuiabá (MT). O Dourado saiu vitorioso com um placar de 3 a 0, com gols marcados por Clayson e Derik Lacerda.

Com esse resultado, o time do Mato Grosso encerra sua participação nesta edição do torneio nacional na 12ª colocação, dentro da zona de classificação para a Copa Sul-Americana. Ao total, somaram 51 pontos, com 14 vitórias, nove empates e 15 derrotas.

Por outro lado, o Furacão também irá disputar a Sul-Americana na próxima temporada. Terminando na oitava posição, com 56 pontos, sua campanha contou com 14 vitórias, 14 empates e dez derrotas.

A temporada agora se encerra para as duas equipes, que entrarão de férias antes do início dos estaduais de 2024.

Apesar de não terem grandes ambições na competição, a equipe mandante prevaleceu. Jogando diante de sua torcida, o Cuiabá abriu o placar aos dez minutos do primeiro tempo, com Derik Lacerda sofrendo pênalti de Kaíque Rocha. Na cobrança, Clayson marcou o primeiro gol da partida.

Seis minutos depois, Clayson cruzou para Derik Lacerda cabecear e ampliar o placar. Aos 27 minutos, Isidro Pitta acertou a trave depois de receber a bola e invadir a área.

No segundo tempo, o técnico Wesley Carvalho fez mudanças no Athletico-PR, melhorando o desempenho da equipe. Aos quatro minutos, William finalizou com perigo após desvio na marcação. No minuto seguinte, Erick aproveitou um escanteio e também quase marcou, mas parou na defesa de João Carlos.

Aos 19 minutos, Canobbio cruzou e Rômulo desviou, mas Raniele tirou a bola em cima da linha, evitando o gol do Furacão. Dez minutos depois, o uruguaio recebeu um passe na área e chutou de primeira, mas isolou a bola.

Por fim, aos 30 minutos, Jonathan Cafú recebeu um passe de Deyverson e bateu na saída de Bento, mas o goleiro do Athletico-PR fechou bem o ângulo e fez a defesa. Nos acréscimos, aos 50 minutos, Clayson marcou um gol colocado com a perna direita, definindo o placar final da partida.

FICHA TÉCNICA



CUIABÁ 3 X 0 ATHLETICO-PR

Local: Arena Pantanal, Cuiabá.

Data: 6 de dezembro de 2023 (quarta-feira)

Horário: 21h30 (de Brasília)

Árbitro: Paulo Belence Alves dos Prazeres Filho

Assistentes: Francisco Chaves Bezerra Júnior e Karla Renata Cavalcanti de Santana

VAR: Emerson de Almeida Ferreira

Cartões amarelos: Madson, Belezi (Athletico-PR); Fernando Sobral, Clayson, Jonathan Cafú e António Oliveira (Cuiabá)

Cartão vermelho: Clayson (Cuiabá)

GOLS

CUIABÁ: Clayson (10 do 1ºT) (50 do 2ºT); Derik Lacerda (16 do 1ºT)

CUIABÁ: João Carlos; Matheus Alexandre, Marllon, Allyson e Uendel (Rikelme); Filipe Augusto (Denilson), Raniele e Fernando Sobral (Lucas Mineiro); Derik Lacerda (Jonathan Cafú), Clayson e Isidro Pitta (Deyverson)

Técnico: António Oliveira

Fonte: Esportes