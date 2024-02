Flaco López marca mais uma vez, mas Palmeiras fica só no empate

Em partida disputada no Estádio Bruno José Daniel, em Santo André (SP), nesta segunda-feira, o Palmeiras empatou em 1 a 1 com o Santo André, pela rodada do Campeonato Paulista. Flaco López abriu o Placar para o Palmeiras. Com este resultado, o clube paulista atingiu uma sequência de 12 jogos sem perder, considerando as sete partidas já disputadas em 2024 (quatro vitórias e três empates) e as últimas cinco do Campeonato Brasileiro de 2023 (três vitórias e dois empates).

A série de invencibilidade do Palmeiras é a maior entre os clubes da Série A do Campeonato Brasileiro neste ano, mostrando o bom momento da equipe. O alviverde sofreu apenas 20 derrotas nas últimas 159 partidas, acumulando 96 vitórias e 43 empates desde o final de 2021.

O empate com o Santo André, embora não tenha garantido a vitória, mantém o Palmeiras em uma boa posição na competição estadual, demonstrando consistência e solidez na equipe. O resultado também reforça a confiança do time e do técnico, que conseguiram manter o bom desempenho mesmo diante de um adversário difícil.

A equipe alviverde se destaca por seu desempenho notável nos últimos anos, conquistando títulos importantes e demonstrando uma regularidade impressionante. A sequência invicta mostra a força do Palmeiras e sua capacidade de impor seu jogo em diferentes competições.

Com uma base sólida e um elenco de qualidade, o clube paulista busca manter a invencibilidade nos próximos jogos, demonstrando que está preparado para enfrentar qualquer desafio que surgir em seu caminho. A torcida palmeirense certamente está otimista com o desempenho da equipe e espera que essa sequência de jogos sem derrota se estenda ainda mais.

