"Flamengo está pagando consequências da saída de Dorival Júnior"

O Flamengo está fora do Mundial de Clubes 2023. O time brasileiro enfrentou o Al-Hilal, da Arábia Saudita, nas semifinais do torneio e foi superado por 3 a 2. Com dois pênaltis marcados e uma expulsão ainda no fim do primeiro tempo, o Rubro-negro foi o destaque da coluna do Rivaldo para a Betfair desta semana.

Os gols da partida foram marcados por Salem Al-Dawsari, duas vezes de pênalti, e Vietto. Pelo lado do Flamengo, Pedro descontou em duas oportunidades. Gerson, experiente jogador com passagens na Europa e campeão da Libertadores com o Flamengo em 2019, recebeu dois cartões amarelos na etapa inicial e foi expulso na sequência. Rivaldo acredita que os clubes brasileiros têm tido mais dificuldades de se impor contra estrangeiros nos últimos anos.

“Neste começo de ano o Flamengo sofreu derrotas na Supercopa do Brasil e no Mundial de Clubes, esses reveses acabam sendo algo esperado pois o clube decidiu demitir Dorival Júnior que havia conquistado a Copa Libertadores e a Copa do Brasil em 2022”, afirmou Rivaldo sobre a derrota nas semifinais do Mundial.

“Na minha opinião, essa foi uma decisão errada da diretoria do clube e é raro vermos um clube demitir um treinador depois dele conquistar títulos tão importantes. E a chegada de Vitor Pereira, que já trazia alguma polêmica associada a essas duas derrotas, só vieram reacender essa decisão no final do ano passado que agora parece estar gerando consequências negativas.”

“Além disso, o clube pode ter errado no modo como lidou na conquista da Libertadores onde começou a confirmar uma final do Mundial de Clubes com o Real Madrid, como que ignorando sua partida das semifinais, dando aquela motivação extra para o time do Al-Hilal entrar com tudo. E o Flamengo já entrou sensível na partida após perder a Supercopa para o Palmeiras, porém o clube não pode retirar a responsabilidade da fraca atuação do time em algumas decisões do árbitro da partida”, disse Rivaldo em entrevista à Betfair.

Rivaldo também analisou o trabalho de Vítor Pereira, que chegou no início do ano e ainda não conseguiu engrenar no clube carioca. “O técnico Vítor Pereira pareceu muito perdido em algumas das substituições que fez durante a partida, e tudo isso aumenta a pressão sobre ele e a diretoria”, finalizou.

AS DIFICULDADES DOS BRASILEIROS NO MUNDIAL DE CLUBES

O Flamengo não foi a primeira equipe brasileira a ser eliminada nas semifinais do Mundial de Clubes. Num recente espaço de tempo, Atlético Mineiro, Palmeiras e Internacional não conseguiram superar seus rivais na estreia perdendo as semifinais contra clubes estrangeiros de ligas menores.

Rivaldo fez uma análise de como eram esses enfrentamentos no passado, e a influência da globalização no futebol atual: “O futebol brasileiro não tem um campeão mundial há mais de 10 anos e parece estar perdendo alguma capacidade de brigar com clubes europeus e estrangeiros nas decisões, algo que não acontecia nos anos 80 e 90. Mas isso é algo normal se olharmos ao fato dos brasileiros nesses anos praticamente manterem seus melhores jogadores e os clubes europeus não contratarem tantos jogadores de fora.”

“Hoje, os melhores clubes europeus são seleções mundiais com os melhores jogadores de cada país, incluindo do Brasil, e isso os fortalece e fragiliza o futebol brasileiro. Por essa razão, essa situação tende a se manter assim pois os melhores jogadores brasileiros saem cedo do país e isso dificulta a competitividade de nossos times contra as grandes estrelas mundiais que estão pelo mundo afora”, afirmou Rivaldo à Betfair.

FLAMENGO PERDEU GRANDE OPORTUNIDADE DE ENFRENTAR UM REAL MADRID FRAGILIZADO

O Real Madrid vem de jogos com desempenho abaixo do normal em 2023. Em oito rodadas, os Merengues sofreram duas derrotas contra clubes pequenos e a derrota na final da Supercopa da Espanha perdendo para o Barcelona. Rivaldo comentou que o Flamengo poderia ter grandes chances contra o rival europeu na final, se tivesse vencido a sua partida das semifinais.

“Esse seria um bom momento para uma potencial final com o Real Madrid. O time espanhol não vive uma boa fase e chega no Mundial de Clubes sem algumas peças importantes como o artilheiro Karim Benzema, Eder Militão e o fantástico guardião Courtois.”

“Um time do Madrid sem confiança e com baixas muito importantes certamente aumentaria as chances de sucesso do Flamengo naquela possível final, mas infelizmente será o Al-Hilal que tentará o título, caso o Real Madrid supere o time africano do Al Ahly nesta quarta”, afirmou Rivaldo.

PALMEIRAS NÃO TEM RIVAL NO FUTEBOL PAULISTA NESTE MOMENTO

O Palmeiras segue invicto na temporada após vencer o Santos com certa tranquilidade por 3 a 1 no último final de semana. Com 14 pontos em 4 vitórias e 2 empates, o Alviverde é líder geral do campeonato demonstrando que deverá lutar pelo título Paulista. Perguntado pela Betfair, Rivaldo comentou qual é o rival paulista que deverá brigar pelo título Paulistão nesta temporada.

“O time do Palmeiras vive hoje uma grande fase da sua história e já começou o ano de 2023 conquistando a Supercopa, batendo o Santos no Paulistão e seguindo invicto no ano. Eu considero que hoje, o Verdão está muito acima de seus rivais paulistas e é o favorito a conquistar o estadual em 2023.”

O Embaixador da Betfair aponta dois clubes como principais competidores pelo título Paulista, mas afirma que o Verdão é atualmente o melhor time do estado. “Times como São Paulo e Corinthians estão iniciando bem o ano e podem incomodar em jogos de decisão, até porque em clássico paulista tudo pode acontecer. No entanto, volto a destacar que o Palmeiras é hoje o melhor time do Estado e também do país.”

CRUZEIRO PRECISA REFORÇAR SEU ELENCO PARA O BRASILEIRÃO

No Campeonato Mineiro, o Cruzeiro sofreu um revés por 1 a 0 no clássico contra o América Mineiro em jogo realizado em Brasília e perdeu em casa para o Pouso Alegre também pelo placar de 1 a 0. Mesmo conseguindo retornar para a Série A nesta temporada, a Raposa se reestrutura pensando em permanecer em 2024 na primeira divisão, Rivaldo acredita que o clube mineiro precisa se reforçar para ter um ano positivo.

“O Cruzeiro conseguiu retornar para a Série A em 2023 e com certeza busca ter uma campanha tranquila sem sobressaltos na parte inferior da tabela.”

“Apesar de alguns bons reforços já contratados para a temporada, o time não está entrando bem no Campeonato Mineiro, acumulando duas derrotas antes de enfrentar o Atlético-MG na próxima segunda. Eu creio que o clube ainda precisa de mais alguns reforços para tentar se preparar para uma campanha positiva na Série A que crie a estrutura para que o clube não volte a ser rebaixado nos próximos anos”, finaliza Rivaldo à Betfair.

NEYMAR AINDA BUSCA BOLA DE OURO QUE COROE SUA FANTÁSTICA CARREIRA NA EUROPA

Neymar venceu o Samba Gold 2022, prêmio dado ao melhor jogador brasileiro atuando fora do país. O atacante do Paris-Saint-Germain é o maior vencedor da história da premiação em seis oportunidades até o momento, e para Rivaldo, o jogador brasileiro buscará coroar seu ano com um título da Bola de Ouro.

“Numa semana em que voltou a ser considerado o melhor jogador brasileiro atuando na Europa (6ª vez) pelo site Samba Gold, Neymar tem razões para sorrir, especialmente pelo rendimento que vem apresentando no PSG, aos 31 anos de idade ele continua sem conseguir conquistar a tão importante Bola de Ouro que o elevaria para outro patamar da história do futebol.”

“Jogadores como Benzema, Ronaldo, Modric ou Messi também o conseguiram já em fases adiantadas de suas carreiras, e eu vejo o Neymar apresentando boa condição física e mental para continuar ao mais alto nível por mais três ou quatro anos.”

“Eu sou um grande fã do seu futebol e acredito que ele merece ser o primeiro brasileiro a conquistar esse prêmio desde Kaká em 2007, então, sigo pensando que ele ainda tem condições de conseguir”, afirmou o embaixador da Betfair.