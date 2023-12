Flamengo realiza última atividade visando a rodada final do Brasileirão

O Flamengo realizou na terça-feira (05.12), no Ninho do Urubu, a última atividade da temporada 2023 visando a partida contra o São Paulo, que será disputada nesta quarta-feira (6), às 21h30, no Morumbi. O confronto é válido pela 38ª rodada do Brasileirão.

O técnico Tite comandou uma atividade tática para definir os titulares para o duelo desta quarta-feira. Léo Pereira, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, não enfrenta o Tricolor do Morumbi. Após o treino, a delegação seguiu viagem para São Paulo.

Transmissão

O Premiere e o sportv transmitem a partida ao vivo para todo o Brasil. A FlaTV e a FlaTV+ estarão ao vivo a partir das 19h (FlaTV+) para o pré-jogo. Quando a bola rolar, a transmissão será em áudio com narração e comentários 100% rubro-negros.

Fonte: Esportes