Fluminense vence o Madureira e reassume a liderança do Carioca

O Fluminense venceu o Madureira por 1 a 0 neste sábado (17/02), pela nona rodada do Campeonato Carioca. No Maracanã, o Tricolor criou as melhores oportunidades e chegou ao gol da vitória com Lelê, artilheiro da equipe na competição. Com o resultado, a equipe chegou aos 21 pontos e assumiu a liderança.

O Tricolor volta a campo na próxima quinta-feira (22/02) para o primeiro jogo da decisão da Recopa Sul-americana. O confronto diante da LDU será realizado no Estádio Casa Blanca, em Quito, no Equador, às 21h30 (horário de Brasília, 19h30 no horário local).

PRIMEIRO TEMPO

A primeira chance do Fluminense no jogo apareceu aos 9 minutos. Em cobrança de escanteio, Terans tentou o gol olímpico em batida fechada e o goleiro ficou com a bola. Aos 11, a bola sobrou pelo lado esquerdo e Lima bateu cruzado para boa defesa do goleiro. Na sequência, Douglas Costa cruzou na área, a bola desviou no adversário e assustou a defesa, que mandou para escanteio. Aos 19, Douglas Costa bateu forte da entrada da área e o goleiro espalmou mais uma vez.

Aos 35 minutos, John Kennedy carregou a bola e acabou interceptado, mas a posse sobrou para Lelê, que girou e tentou tirar do goleiro, que conseguiu salvar. Já nos acréscimos, Lima arriscou de longe e a bola passou rente à trave.

SEGUNDO TEMPO

Aos 7 minutos, Arias lançou John Kennedy na área, mas, em disputa com o goleiro, o atacante não conseguiu a finalização. Aos 11, Lelê recebeu de Alexsander, bateu e a bola saiu pela linha de fundo. Já aos 15, a bola parou no fundo da rede. Pela esquerda, Diogo Barbosa recebeu de Arias e cruzou. Bem posicionado, Lelê estufou a rede e marcou o gol da vitória no Maracanã.

Aos 24 minutos, Douglas Costa cruzou para Arias cabecear por cima do gol. Até o apito final, o Tricolor controlou a partida e não levou grandes sustos.

FICHA TÉCNICA

Madureira 0 X 1 Fluminense

Campeonato Carioca 9ª rodada

17/02/2024, 16h Maracanã

Madureira: Mota; Dadinha, Reydson, Arthur e Evandro; Wagninho, Arthur Santos (Juninho) e Pablo Pardal (Fábio Mattos); Patryck Ferreira (Hugo Borges), Robert (Gustavo Coutinho) e Arthur Martins (Vinicius Bala). Técnico: Daniel Neri

Fluminense: Felipe Alves; Felipe Andrade (André), Antônio Carlos, Diogo Barbosa e Gabriel Pires (John Arias); Alexsander, Lima e David Terans (P.H. Ganso); Douglas Costa (Marquinhos), Lelê e Jhon Kennedy (Isaac). Técnico: Eduardo Barros

Gols: Lelê (15´ 2T) (FLU)

Cartões amarelos: Jhon Kennedy (FLU)

Arbitragem: Yuri Elino Ferreira da Cruz, auxiliado por Gustavo Mota Correia e Júlio César Souza Gaudêncio

Fonte: Esportes