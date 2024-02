Grêmio goleia no Gauchão e dorme na liderança da competição

A tarde deste sábado foi de vitória do Grêmio no Gauchão. O Tricolor enfrentou a equipe do Santa Cruz, na Arena, em jogo válido pela 9ª rodada do Campeonato Gaúcho. O resultado foi positivo e a equipe gremista venceu pelo placar de 6 a 2.

O time do técnico Renato Portaluppi iniciou superior a partida, assinalando dois gols antes dos 20 primeiros minutos, marcados por Gustavo Nunes e F. Cristaldo. Mas com o passar do tempo, o Galo se recuperou e igualou a contagem.

No segundo tempo, o Grêmio voltou a reagir e alcançou a vitória. Um dos estreantes da tarde, C. Pavón, assinalou o terceiro gol, o lateral João Pedro, o quarto, JP Galvão o quinto e André Henrique fechou a contagem, decretando a vitória.

Com o resultado, o Tricolor dorme na liderança da competição, dependendo de resultados paralelos para seguir na posição, com 20 pontos somados.

O jogo:

Conseguindo criar oportunidades e construir boas jogadas, o Grêmio logo ameaçou no campo de ataque. Aos 4 minutos, chegou com um chute de longa distância de Everton Galdino, que obrigou Marcelo Pitol a operar boa defesa. Outra chance saiu de uma tabela entre JP Galvão e Gustavo Nunes, que acabou recebendo o último passe e finalizando, mas foi bloqueado pela defesa adversária.

Mas aos 13 minutos, o Tricolor conseguiu efetividade e abriu a contagem. Após um cruzamento da direita, a bola chegou a JP Galvão, que finalizou, carimbando a defesa. No rebote, Gustavo Nunes bateu de primeira e mandou para o fundo das redes, assinalando o seu primeiro gol pelo profissional e o primeiro do time na partida.

O segundo gol nasceu três minutos depois, após a bola ser alçada na área pela direita, por Gustavo Nunes. F. Cristaldo tirou do goleiro e mandou para o fundo da meta, ampliando o marcador.

Com espaço para trabalhar, o Santa Cruz conseguiu descontar com David, da esquerda, passados 24'. Livre, o lateral avançou e arriscou de longa distância, marcando para os visitantes.

O Grêmio seguiu buscando controlar o jogo e impor o seu ritmo. Chegou algumas vezes seguidas, com um cruzamento de Gustavo Nunes para Galdino, que conseguiu dominar e finalizar, mas parou na defesa de Pitol. João Pedro também teve uma oportunidade, finalizando de dentro da área, mas a zaga conseguiu o corte.

Com 33' jogados, Franco Cristaldo recebeu na área e tentou novamente desviar a gol, mas a bola passou à direita da meta e, por detalhe, não entrou. Três minutos depois, foi a vez de Gustavo Nunes invadir a área velocidade, mas no lance, dividiu com o marcador, mas nada foi assinalado pela arbitragem.

Na reta final, o time de Santa Cruz do Sul chegou por vezes até conseguir igualar o marcador. O relógio já estava nos acréscimos quando Jean Lucca invadiu a área, tirou de Marchesín e mandou para o gol, deixando tudo igual na Arena.

Logo no primeiro minuto do segundo tempo, o Grêmio trabalhou bem e quase chegou ao terceiro gol com Reinado, que chutou cruzado, mas a bola saiu à esquerda do gol. Já aos 3', Pavón recebeu, partiu para o ataque e chutou por detalhe a bola não entrou no gol.

Com 8' jogados, a bola foi cruzada na área e Pavón subiu, desviando de cabeça, o que obrigou grande defesa do goleiro Marcelo Pitol, que impediu o terceiro gol gremista. Du Queiroz também tentou assinalar, arriscando de fora da área, mas a bola subiu demais.

Foi aos 21 minutos que o estreante C. Pavón colocou o Tricolor na frente novamente. Depois da bola ser colocada na área, André Henrique rolou para trás, para o argentino chutar firme em direção ao gol, mandando para o fundo das redes.

Quando o relógio marcava quase 30 minutos, o lateral João Pedro arrematou da meia-direita, assinalando o quarto gol do Tricolor. E não demorou para sair o quinto: C. Pavón fez um cruzamento rasteiro da direita para o meio e JP Galvão mandou de primeira, marcando o quinto gremista.

Na reta final, o Tricolor ainda marcou o sexto com André Henrique. Pavón cruzou da esquerda e o atacante gremista desviou de cabeça para o fundo das redes, fechando a contagem.

Final de jogo: Grêmio 6 a 2 Santa Cruz.

