Palmeiras goleia o América-MG e amplia liderança no Brasileirão para três pontos

O Palmeiras goleou o América Mineiro por 4 a 0 nesta quarta-feira (29.11), pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Os gols foram marcados por Endrick, Éder (contra) e Flaco López, que balançou a rede duas vezes. Com esse resultado, o Palmeiras alcançou 66 pontos e abriu uma vantagem de três pontos na liderança da competição.

Logo atrás vem o Botafogo, que empatou com o Coritiba e retomou a segunda posição, com 63 pontos. Por outro lado, o América-MG está na 20ª posição, com 21 pontos.

O próximo jogo do Palmeiras será contra o Fluminense, no domingo, novamente no Allianz Parque, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A partida será às 16 horas (horário de Brasília). O América-MG enfrentará o Bahia, no mesmo dia, às 16 horas, na Arena Independência, em Minas Gerais.

No jogo em questão, o Palmeiras mostrou sua superioridade ao marcar um gol logo aos dois minutos de partida. Raphael Veiga cobrou uma falta na área, a bola rebateu e encontrou Endrick, que chutou da entrada da área e marcou.

O jogo foi interrompido por alguns minutos para avaliar uma possível expulsão do goleiro do América-MG devido a uma colisão dura com Rony, que estava prestes a marcar após um lançamento de Naves, mas estava impedido.

O Palmeiras teve outra chance de gol aos nove minutos, quando Marcos Rocha lançou para Rony, que cruzou para a área e Breno Lopes cabeceou para fora.

O camisa 10, porém, precisou ser substituído devido a uma lesão no braço e foi substituído por Artur. Pouco tempo depois de entrar em campo, Artur arriscou uma cabeçada, mas a bola acabou saindo por cima do gol de Jori.

A equipe da casa esteve perto de marcar novamente em duas oportunidades, primeiro com um chute de longe de Piquerez, obrigando o goleiro a mandar para fora, e em seguida com um cabeceio de Murilo ao lado do gol adversário.

Fonte: Esportes