Pelé: velório na Vila Belmiro reúne familiares, grande público e autoridades

Acontece na manhã desta segunda-feira, 2 de fevereiro, no Estádio Vila Belmiro, em Santos, litoral de São Paulo, o velório de Edson Arantes do Nascimento, o Pelé. A cerimônia de despedida do Rei do Futebol reúne autoridades, fãs e familiares. A mesma teve início às 10h e terminará somente na terça-feira, 3 de fevereiro, às 10h.



Em seguida, o corpo do ex-jogador será sepultado no Memorial Necrópole Ecumênica, localizado também em Santos. Com fila desde a madrugada, a expectativa é de um grande fluxo de pessoas.



Foto: Thiago Duran/Brazil News



Márcia Aoki, viúva de Pelé, chegou a Vila Belmiro por volta das 10h cercada de policiais e demais familiares.

Fotos: Amauri Nehn/ Brazil News



O caixão com o corpo de Pelé dando entrada no Estádio Vila Belmiro foi carregado pelo filho Edinho, pelo ex-jogador Zé Roberto e demais integrantes do Santos Futebol Clube.

Fotos: Amauri Nehn/ Brazil News



Acima, a chegada do caixão de Pelé onde o corpo será velado por 24 horas. Além da presença de autoridades de todo o mundo, é esperada uma grande quantidade de pessoas na despedida do maior jogador brasileiro da história.



Fotos: Amauri Nehn/ Brazil News



Edinho, um dos filhos de Pelé, recebe apoio de amigos enquanto toca a cabeça do pai.

Foto: Leo Franco/AgNews



Gianni Infantino, presidente da Fifa, chegou à Vila Belmiro pouco antes das 11h. A chegada do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, é prevista entre 11h e 12h. Já o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e seu vice, Geraldo Alckmin, são esperados à tarde, após cumprirem agenda com chefes de estado, em Brasília.

Foto: Leo Franco/AgNews



Tarcísio de Freitas, Governador de São Paulo, chega para o velório. À imprensa, o político disse que o Brasil deve muito a Pelé.