A artista sul-mato-grossense MC Anarandà está concorrendo ao WME Awards 2026, uma das maiores premiações dedicadas às mulheres na música, e pede apoio do público

A cantora e compositora indígena MC Anarandà, da etnia Guarani Kaiowá, está concorrendo ao WME Awards 2026, realizado em parceria com a Billboard Brasil, na categoria Artista Revelação. Considerada uma das principais premiações dedicadas às mulheres da indústria musical brasileira, a iniciativa reconhece o talento, a trajetória e o protagonismo feminino na música nacional.

Para fortalecer sua participação, Anarandà convida o público de Mato Grosso do Sul, e de todo o Brasil, a apoiar sua participação por meio da votação popular. O processo é rápido e simples: basta acessar o link oficial da premiação, realizar o cadastro e registrar o voto. https://premio.womensmusicevent.com.br/2026/categoria/revelacao.

“Já estou superfeliz por ter sido indicada, concorrendo com grandes nomes da música brasileira. Isso representa muito para mim, para o meu povo Guarani Kaiowá e para Mato Grosso do Sul. Só de estar entre essas mulheres tão talentosas, já me sinto uma vencedora. Agora quero convidar todo mundo a votar e fazer parte dessa conquista”, comemora a artista.

A indicação representa mais um passo importante na trajetória de MC Anarandà, que vem conquistando espaços na cena musical brasileira e internacional, levando aos palcos a força da cultura Guarani Kaiowá, a ancestralidade, a resistência e a voz das mulheres indígenas. Sua produção artística em português e guarani une música contemporânea, identidade e valorização da língua materna, ampliando a presença indígena na música brasileira.

A edição de 2026 será especialmente significativa, pois marca os dez anos do WME Awards, celebrando artistas e profissionais que contribuíram para a construção e a diversidade da música nacional. Entre os nomes que participam da premiação, que acontece dia 16 de dezembro em São Paulo, estão Marisa Monte, Anitta, Marina Sena, Maria Bethânia, Pitty e Ana Castela em outras categorias.

Para MC Anarandà, cada voto é também uma oportunidade de ampliar a visibilidade da música indígena e mostrar que as vozes originárias têm muito a dizer e a cantar para o Brasil.