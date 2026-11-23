O Colégio Montessori alcançou um novo recorde de premiações em 2026, com 313 medalhas conquistadas por estudantes em Olimpíadas Científicas nacionais e internacionais.

As entregas ocorreram em duas cerimônias. Em 17 de novembro, foram homenageados os alunos do Ensino Fundamental II. No dia seguinte, foi a vez dos estudantes do Ensino Médio.

Montessori Olimpiadas.

A diretora da instituição, Elisa Augusto Dias de Pinho, avaliou que a participação nas competições amplia as experiências dos estudantes e permite que eles testem seus conhecimentos em desafios que ultrapassam o conteúdo trabalhado em sala de aula.

“Esse projeto é maravilhoso para os alunos, porque oferece a oportunidade de irem além, enfrentarem desafios e conquistarem reconhecimento não apenas no cenário nacional, mas também internacional. É uma experiência que contribui para a formação e mostra o potencial que eles têm”, afirmou.

No colégio, as atividades envolvem estudantes do 5º ano do Ensino Fundamental ao 3º ano do Ensino Médio. As provas podem ser aplicadas on-line, na própria escola ou em polos presenciais de outras cidades.

Montessori Olimpiadas. Fundamental.

A coordenadora de Olimpíadas Científicas, Bianca de Oliveira Silva, explicou que a preparação também contribui para o aprofundamento dos conteúdos e o desenvolvimento acadêmico.

“As Olimpíadas são desafios que vão além do conteúdo da sala de aula. O aluno que participa estuda mais, se prepara para provas de nível elevado e desenvolve seu currículo. Além de incentivar o aprendizado, essas experiências podem abrir portas para universidades, inclusive no exterior”.

Entre as competições estão a Olimpíada Brasileira de Língua Inglesa, a Olimpíada Canguru de Matemática, a Olimpíada de Matemática do Poliedro e disputas nas áreas de Literatura e Língua Portuguesa.

ESTUDANTES E FAMÍLIAS

Montessori Olimpiadas.

Entre os premiados está Eduardo Klein Cabral Klein, do 6º ano do Ensino Fundamental, que conquistou oito medalhas. Seus pais, Vivian Caroline Klein e Alexandre Silvestre Cabral, destacaram o desenvolvimento do filho e o papel da escola nesse processo.

“É um orgulho muito grande ver nosso filho crescendo, se desenvolvendo e tendo esse reconhecimento. Ficamos felizes por saber que ele está em uma escola que oferece condições de ensino de qualidade, mas que também valoriza o lado humano. É uma escola afetuosa, em que os alunos são felizes. Para nós, essa formação intelectual, sem deixar de lado o desenvolvimento humano, tem muito valor”.

Outro estudante premiado é Matheus Patriarca Gracione, do 1º ano do Ensino Médio, que já acumula mais de dez medalhas. Seus pais, Suelen Patriarca e Gustavo Gracione, apontaram a dedicação do filho e a participação da instituição na divulgação e organização das competições.

“É um orgulho muito grande, mas também existe um empenho da família e, principalmente, dele. Matheus é muito dedicado à preparação para as Olimpíadas, e a escola tem um papel importante ao divulgar as oportunidades, organizar as inscrições e incentivar a participação. Acreditamos que essas competições são mais uma possibilidade de abrir caminhos para o futuro acadêmico e profissional”.

As 313 medalhas representam o maior resultado já registrado pelo colégio nas competições. Além do reconhecimento, a participação nas olimpíadas proporciona aos estudantes contato com provas de diferentes níveis de exigência e oportunidades de aprofundamento em diversas áreas do conhecimento.