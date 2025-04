Receita de 'Sopa Cheeseburger' transforma o clássico lanche

A Sopa Cheeseburger é uma adaptação culinária que une elementos do tradicional hambúrguer americano ao formato de sopa, oferecendo uma refeição quente e prática. Com rendimento para quatro porções e 330 calorias por porção, a receita leva carne moída, legumes, caldo de legumes, queijo cheddar e bacon.

O preparo envolve o cozimento da carne com vinagre de maçã e legumes, seguido da adição de um espessante à base de farinha e azeite. O prato é finalizado com queijo derretido e bacon crocante. A receita pode ser feita com caldo industrializado ou caseiro.

Popularizada inicialmente nos Estados Unidos, a Sopa Cheeseburger ganhou variações regionais, como o uso de salsa no Brasil. É indicada para dias frios e refeições informais.

A RECEITA COMPLETA

Sopa Cheeseburger

Uma releitura criativa e acolhedora do clássico americano — servida bem quentinha, com queijo derretido, bacon crocante e aquele gostinho caseiro que abraça o estômago e o coração.

Informações

Preparo: 60 minutos

Rendimento: 4 porções

Calorias: 330 kcal por porção

Ingredientes

300g de patinho moído

1 colher (chá) de sal

¼ xícara (chá) de Vinagre de Maçã Castelo

1 cebola picada

2 cenouras médias em cubinhos

2 batatas médias em cubinhos

2 talos de salsão

2 litros de caldo de legumes

1 colher (sopa) de farinha de trigo

2 colheres (sopa) de Azeite de Oliva Extra Virgem Castelo

100g de queijo cheddar em fatias

4 fatias de bacon

Salsa picada a gosto

‍ Modo de Preparo

Em uma panela, doure a carne moída até ficar soltinha. Tempere com sal e vinagre. Cozinhe por 5 minutos. Acrescente cebola, cenoura, batata e salsão. Adicione o caldo e cozinhe até os legumes amaciarem. Em outra panela, doure a farinha com azeite. Misture um pouco do caldo quente e incorpore à sopa. Frite o bacon até dourar, corte em pedacinhos. Sirva a sopa com tirinhas de cheddar, bacon crocante e salsa.

Dicas do Chef

Para um bacon mais leve: leve ao micro-ondas entre papéis toalha por 3 a 4 minutos.

Quer um sabor mais caseiro? Faça seu próprio caldo de legumes com alho, cebola, tomate, cenoura e ervas frescas.

Dica Extra: Sirva com pão rústico ou croutons e transforme sua refeição em uma experiência gourmet!