Lula e Trump reforçam diálogo entre Brasil e EUA em Washington

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump (Partido Republicano), recebeu nesta 5ª feira (7.mai.2026) o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para um almoço de trabalho na Casa Branca, em Washington. O encontro foi marcado por sinalizações de reaproximação diplomática e avanços na agenda bilateral entre Brasil e Estados Unidos.

A reunião ocorreu em clima considerado construtivo por ambas as delegações, ainda que tenha começado com mais de uma hora de atraso devido a conversas reservadas entre os chefes de Estado. Após o diálogo inicial, os presidentes seguiram para o almoço oficial e, em seguida, participaram de uma breve coletiva de imprensa.

Segundo integrantes das comitivas, a pauta foi centrada em temas estratégicos, como comércio internacional, tarifas sobre produtos brasileiros, cooperação no combate ao crime organizado e possíveis parcerias na área de minerais críticos — setor considerado sensível para cadeias produtivas globais.

O cardápio servido na Casa Branca seguiu o protocolo de encontros de Estado e trouxe uma combinação de pratos leves e sofisticados. A entrada foi uma salada de alface-romana com jícama, laranja e abacate, finalizada com molho cítrico. No prato principal, foi servido filé bovino grelhado acompanhado de purê de feijão-preto, mini pimentões-doces e relish de rabanete com abacaxi. Houve ainda opção vegetariana oferecida aos convidados.

A sobremesa incluiu pêssegos caramelizados e panna cotta de mel, servidos com sorvete de crème fraîche, em referência à culinária contemporânea internacional.

Esta foi a terceira reunião presencial entre Lula e Trump e a segunda visita do presidente brasileiro aos Estados Unidos neste mandato. O encontro é visto por auxiliares do governo como mais um passo na consolidação de um canal direto de diálogo entre as duas administrações, iniciado ainda em encontros multilaterais anteriores.

A relação bilateral, que passou por momentos de tensão no início do atual mandato norte-americano, especialmente em função de medidas tarifárias sobre exportações brasileiras, tem registrado uma sequência de contatos diplomáticos ao longo de 2025 e 2026. Entre eles, reuniões na Assembleia Geral da ONU e encontros em países terceiros.

A comitiva brasileira contou com os ministros Mauro Vieira (Relações Exteriores), Wellington César Lima e Silva (Justiça e Segurança Pública), Dario Durigan (Fazenda) e Márcio Elias Rosa (Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços), além do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, e do diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues.

Do lado norte-americano, participaram o vice-presidente JD Vance e integrantes do alto escalão da Casa Branca, incluindo os secretários do Tesouro e do Comércio, além do representante de Comércio dos Estados Unidos.

Avaliado por diplomatas como um encontro de “agenda aberta e pragmática”, o almoço reforça a estratégia do governo Lula de ampliar canais de negociação internacional e reduzir tensões comerciais, ao mesmo tempo em que busca ampliar oportunidades de investimento e cooperação econômica com os Estados Unidos.