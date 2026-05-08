Corredor de integração e prosperidade, obra na rodovia MS-355 inicia em pleno vapor

A obra de pavimentação da rodovia MS-355 segue em pleno vapor, com muitos equipamentos e homens trabalhando na sua primeira etapa. Este corredor de integração vai impulsionar economia da região, facilitar escoamento da produção e melhorar a vida das pessoas, que moram ou precisam passar por esta rodovia. Ela ligará as cidades de Terenos e Dois Irmãos do Buriti.

Iniciando pelo trecho de Terenos, a obra já conta com 180 homens trabalhando na fase de limpeza, terraplanagem, drenagem e o início da construção de três pontes de concreto.

O primeiro trecho de 7 km, saindo do perímetro urbano de Terenos, começou a receber as estacas e demarcações para início dos trabalhos. Ele esperou um pouco mais para receber as primeiras atividades devido um processo de desapropriação da área, para que o projeto tivesse sequência.

Obra na rodovia conta com vários maquinários e 180 homens trabalhando | FOTO: Chico Ribeiro

A obra terá um investimento previsto em $ 230,4 milhões, com pavimentação de 53,9 km a partir do fim do perímetro urbano de Terenos até Dois Irmãos do Buriti, passando também pela Colônia Cascavel.

Ela faz parte do programa de investimentos do Governo do Estado, e conta com recursos do financiamento do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento). Essa rodovia é corredor importante para a economia regional, e um elo de conexão de Mato Grosso do Sul com a Rota Bioceânica.

Na assinatura de ordem de serviço, no final de abril, o governador Eduardo Riedel fez questão de destacar a importância da obra para economia e logística do Estado.

Rodovia vai reduzir distância para Campo Grande e ligar municípios | Foto: Chico Ribeiro/ Selog

“Estamos fazendo uma rota estruturante para o Mato Grosso do Sul e para o Brasil. Formando um acesso logístico rumo a Rota Bioceânica, que vai potencializar todas as nossas exportações. Esta obra tem um efeito transformador na região e para população. Muda a realidade de mais de 23 assentamentos rurais, assim como estudantes (área rural) e até o transporte médico de emergência".

Os investimentos na pavimentação da MS-355 visam melhorar a logística, reduzir o tempo de viagem - encurtando cerca de 30 km o trajeto entre Campo Grande e Dois Irmãos do Buriti.

No projeto, além do traçado original da rodovia, que já está em execução, a Agesul estuda implantar um contorno viário de 6,6km para desviar o tráfego pesado de veículos do perímetro urbano da cidade.

NOVA REALIDADE

A pavimentação da estrada era um sonho antigo dos moradores locais, que já sofreram muito com barro, lama e poeira nos dias de calor. Uma nova realidade que vai transformar o dia a dia de muitas pessoas. Eles aguardam ansiosos pelo andamento e conclusão do projeto.

“Vai ser muito bom (obra), não só pra mim, quanto a todos os moradores que tem aqui, precisamos muito desta obra, porque já sofremos muito nessa estrada. Barro e atoleiro de carro, muito sofrido quando chove. Moro aqui tem mais de 20 anos. Que o asfalto passe todo aqui no trecho, para que todos sejam beneficiados”, contou Osias Alves de Oliveira, que mora nos arredores da rodovia.

Ele reconhece que a chegada da pavimentação é um sonho dos moradores. “Será muito bem-vindo esse asfalto aqui. Sonho de todos. A gente nem tem carro novo porque não aguenta. Só temos carro velho, mas agora vai mudar. Será uma satisfação muito grande. Vim do Nordeste, mas sou criado aqui no Mato Grosso do Sul”.

Esse é Osias Alves de Oliveira | Foto: Chico Ribeiro

Leonardo Guimarães também aguarda ansioso pela execução da obra. Ele tem uma pequena propriedade, que fica perto do início do trecho que será pavimentado. “Esta obra será um benefício não só para Terenos, mas para Dois Irmãos do Buriti e todos os proprietários rurais da região. Vai valorizar bastante não só a parte de logística, como economia também”.

Ainda lembrou as dificuldades enfrentadas na estrada. “Quando chove aqui o trânsito fica péssimo. Não dá pra passar, o negócio fica bem crítico mesmo. Quando ficar pronta vou pegar a rodovia e seguir para Dois Irmãos, pois tenho uma propriedade lá também. Vai facilitar minha vida”.