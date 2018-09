Deputada Federal 'Musa do Veneno', recebe muita grana para continuar defendendo os empresários e o uso agrotóxicos "R$ 350 mil para manter-se contra o meio ambiente e o povo"

Empresários ligados aos agrotóxicos são os principais doadores para a campanha pela reeleição da Deputada Federal, que ficou conhecida pelo apelido de “Musa do Veneno”. Ela comanda a tropa de choque do agronegócio que defende a flexibilização da lei do agrotóxico no Congresso Nacional.

A atividade principal da representante do povo no atual momento parece ser representar um segmento, apenas os grandes empresários do agronegócio.

Para seguir com os trabalhos a frente da defesa do uso de agrotóxicos, a deputada já recebeu doações de 12 empresários ligados ao agronegócio, que totalizaram, até 24 de setembro, R$ 350 mil, segundo o Tribunal Superior Eleitoral.

A Deputada é muito mais um 'boneco' de manipulação do que uma servidora do povo.