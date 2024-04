Michele e o filho de 1 ano morrem após Hilux atingir traseira de Uno na BR-163

Michele Aparecida de Lima, de 24 anos, e seu filho de apenas um ano e seis meses, morreram em acidente de trânsito na noite da 3ª.feira (23.abr.24), na BR-163 próximo a São Gabriel do Oeste (MS).

De acordo com apurado, as vítimas estavam em Fiat Uno seguindo no sentido Rio Verde de Mato Grosso, quando um Toyota Hilux atingiu a traseira do Uno em alta velocidade. Os veículos caíram numa vala às margens da pista.

Na caminhonete estavam cinco pessoas que sobreviveram. Além das vítimas fatais, no Uno também estavam o motorista Vanilson Barbosa dos Reis, de 59 anos, e o passageiro, Fabrício de Souza da Silva, de 29 anos. Eles sobreviveram.

Os ocupantes do Uno moram em um assentamento de São Gabriel.

A Hilux era ocupada por uma família que voltava de consulta médica em Campo Grande e reside em Coxim. Os nomes dos integrantes da caminhonete não foram divulgados. Disseram apenas se tratar de um comerciante, a esposa dele, a sogra dele e duas crianças, de 5 e 6 anos, que foram retiradas da vala e levadas à unidade de saúde da região.

O resgate dos feridos contou com ajuda da concessionária que administra a rodovia, a CCR MSVia, da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e Corpo de Bombeiros.