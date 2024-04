Comerciantes pagaram R$ 50 para estuprar menina de 11 anos em Coxim

Uma menina de 11 anos foi estuprada por idosos de 52 e 60 anos, que acabaram presos na 2ª.feira (22.abr.24), em Coxim (MS).

A reportagem do MS Notícias, apurou que o suspeito preso de 52 anos chama-se José Deca, autônomo dono da Fundição Coxim, onde faz facas, medalhas, troféus, churrasqueiras e diversos produtos em metal e alumínio para a cidade.

O outro suspeito preso de 60 anos chama-se José Thiago Camposano. Ele é dono de uma casa de ração em Coxim.

A Polícia Civil em frente ao comércio de José na 2ª.feira (22.abr). Foto: Arquivo | MS Notícias

Segundo a Delegacia de Atendimento à Mulher (Dam) da cidade, os homens pagaram R$ 30 e R$ 50 para estuprar a criança.

Na casa dos suspeitos, a polícia apreendeu celulares, camisinhas, lençóis e munições.

A Perícia Civil e uma viatura da Polícia Civil em frente a casa de um dos presos. Foto: Arquivo | MS Notícias

De acordo com a delegada Andressa Vieira, titular da Dam, a menina sofreu violência sexual na quarta e quinta-feira (17 e 18 de abril), mas o caso só foi revelado na última 6ª.feira (19.abr.24), quando equipe do Conselho Tutelar foi até a delegacia e informou que a vítima passou mal durante um projeto assistencial.

A vítima foi levada ao hospital e revelou que teve relacionamento sexual com os suspeitos, em troca de dinheiro. Ela reclamou de dor nas partes íntimas, o médico legista compareceu até a unidade de saúde, foi feito exame sexológico na criança e ficaram constatados os abusos sexuais.

Diversas testemunhas foram ouvidas e a delegada representou pela prisão preventiva dos dois suspeitos.

As investigações continuam no sentido de apurar como os fatos realmente aconteceram. O MS Notícias não conseguiu contato com as defesas dos suspeitos, portanto, o espaço segue aberto para futuros posicionamentos.