Pastor é preso por amarrar barbante no pênis do enteado de 7 anos

Um garotinho de 7 anos foi torturado pelo padrasto, de 43 anos, que é pastor de uma igreja evangélica de Apiacás (MT).

O suspeito acabou preso na 2ª.feira (22.abr) em Alta Floresta (MT).

A polícia disse que o homem amarrou um barbante no pênis do enteado ao longo de três dias para que a criança não mijasse na cama. Isso fez com que a genital da criança inchasse e a mãe de 25 anos então levou o pequeno ao médico e a equipe médica acionou o Conselho Tutelar de Apiacás, que por sua vez, chamou a polícia.

Em razão da gravidade do ferimento, a criança precisou ser transferida para um hospital em Alta Floresta.

Conforme relatos dos médicos, o órgão genital já estava necrosando e a criança corre o risco de sofrer uma amputação.

O pastor teria torturado a criança com o conhecimento e consentimento da própria mãe.

Diante da gravidade dos fatos, a mãe da criança foi detida em flagrante e encaminhada à delegacia de Alta Floresta juntamente com o pastor.

A delegada Paula Meira Barbosa explicou que ambos responderão pelo crime de tortura mediante castigo, cuja pena pode ir de dois a oito anos de condenação.