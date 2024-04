Professor Gabriel é achado morto no Parque em Dourados

O mestre em Sociologia, professor Gabriel Yuji Kuwamoto Silva, de 27 anos, foi achado morto nesta manhã de 3ª.feira (23.abr.24).

Segundo a polícia, o corpo estava caído sob uma árvore no Parque Antenor Martins, no Jardim Flórida, em Dourados (MS).

Licenciado em Ciências Sociais pela UFGD, Gabriel participava do Laboratório Interdisciplinar de Estudos sobre Direitos, Diversidades e Diferenças na Fronteira (LADIF).

Os principais artigos científicos desenvolvidos por Gabriel eram estudos sobre e violência do tráfico de drogas na fronteira do Brasil com o Paraguai.

Ao lado do corpo de Gabriel foram encontrados um revólver calibre 38 e uma lata de cerveja.

Um Renault Sandero prata, que pertencia a Gabriel, foi encontrado estacionado na rua lateral do parque.

No Sandero, foram encontrados materiais com conteúdo político, entre os quais adesivos e cartazes em defesa da Palestina. O delegado informou que nenhum material é ilícito ou de interesse policial relacionado à morte.

Natural de Santos (SP) e atuou como professor contratado da Secretaria Estadual de Educação de Mato Grosso do Sul de 2020 até dezembro do ano passado.

O caso está sendo investigado e, inicialmente, é tratado como suicídio.