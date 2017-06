Paulo Sérgio e Santhiago Novos ‘reis do modão’, Paulo Sérgio e Santhiago fecham com DME Produções

Os novos queridinhos do sertanejo, Paulo Sérgio e Santhiago estão de casa nova. A dupla assinou com a DME Produções, empresa de destaque no ramo, e agora esperam dar o boom para todo o Brasil.

Paulo Sérgio e Santhiago são conhecidos por representarem a cara do ‘novo modão’. Eles já são sucesso em Mato Grosso do Sul, berço de grandes nomes do sertanejo atual. Por lá. A dupla Paulo Sérgio e Santhiago vem se destacando com o som da viola caipira pelos bares do Estado.

O trabalho musical dos amigos, agora parceiros de estrada musical, já recebeu elogios de grandes nomes da música sertaneja como Xororó, Zé Rico, infelizmente falecido em 2015, Leonardo, Alan e Aladin, Gilberto e Gilmar e Cristian. E pode confiar, os elogios são merecidos!

Por falar em Cristian, a interpretação feita pela dupla sul-mato-grossense é comparada as vozes da dupla Cristian e Ralf, por atingir as mesmas tonalidades que a dupla destaque. Os amigos afirmam que não se incomodam com a comparação feita pelo público e encaram as afirmações como elogio.